Crisis de combustible en Jujuy: aseguran que hay demoras en las obras y faltante de materiales

El país vivió el desabastecimiento de combustibles por varios días y Jujuy no fue la excepción. Si bien el suministro comenzó a normalizarse en el centro del país, en las provincias más alejadas el faltante de combustible continúa.

En este sentido, varios sectores se vieron afectados y el rubro de la construcción fue uno de ellos. Nicolás Benicio, presidente de la Cámara Jujeña de la Construcción, dialogó con Canal 7 y explicó cómo impactó la crisis en el sector.

"Estamos en un momento muy crítico, con respecto al combustible. Esperábamos que para hoy ya esté restablecido el suministro y no es así, seguimos con largas filas de aproximadamente 6/8 horas, con restricciones para la carga", indicó Benicio.

Luego detalló que se está logrando cargando entre 300, 500, 1000 litros dependiendo de la empresa. "Esto va afectando el suministro para los equipos, camiones, máquinas, camionetas, vehículos que trabajan para las obras y así también está generando gran problema en el suministro para los materiales de construcción que llegan a la provincia mediante transportes de camiones principalmente", puntualizó.

Más adelante, el presidente de la Cámara precisó que la situación genera demoras para cumplir los plazos de construcción: "La verdad que esto nos está generando un problema más a los que ya veníamos teniendo, estamos con demoras en las obras, con faltantes de materiales, con faltantes de equipos. Esto está haciendo de que tengamos que hacer horarios discontinuos, gente que tiene que hacer colas en las estaciones de servicio tratando de lograr la mayor cantidad de combustible posible para poder empezar a suministrar a las obras. Es decir, el transporte desde las empresas constructoras, desde nuestros depósitos hacia nuestras obras o desde el proveedor hacia las obras, además del problema que está generando no tener los materiales en nuestros proveedores".

Finalmente, Benicio explicó: "La verdad que hemos venido tratando de aguantar y de hacer todas las artimañas posibles para tratar de no parar, pero creo que, si esto no se soluciona entre hoy y mañana, vamos a tener que tomar algunas otras medidas de parate para no tener tiempos muertos en las obras".