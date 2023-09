Crisis del combustible: en Jujuy cerró una estación de servicio y hay más en riesgo

La gran diferencia de precios entre el surtidor y los mayoristas generó que exista un desabastecimiento de gasoil en toda la provincia.

Desde la Cámara de Expendedores de Combustibles informaron que la medida se va a agravar a medida que pase el tiempo “porque el precio mayorista sigue subiendo” lo que genera complicaciones en los sutidores.

Alfredo González dialogó con el programa “El Puente Informativo” en AM630 y precisó: “las estaciones venimos con un panorma complicado a nivel nacional, porque los costos suben con la inflación, mientras que los ingresos están congelados desde hace más de tres meses y no hay una perpectiva de que cambie”.

Informó, que una estación de servicio ya cerró y hay otras que estan pensando en cerrar porque no les dan los gastos

La situación de las estaciones de servicio será grave

El intengrante de la Cámara anticipó que esta situación no tendía mejora, al contrario será más grave porque habrá aumento de precio mayorista y no están dispuestos a vender a precios más de lo que prometieron. “Cuando el precio no es real, no incentivo para comprar, para producir” y como consecuencia no hay productos.

Registran faltante de gasoil en Jujuy

“Esta problemática iba a pasar a medida que el campo empezara a consumir”, explicó Alfredo González de la Cámara de Expendedores de Combustible de Jujuy a Canal 7 de Jujuy. Indicó, que existe una gran diferencia de precio entre el precio del surtidor y los mayoristas ya que actualmente están entre $70 y $100 más caros que las estaciones de servicio .

Gonzáles, manifestó que “los transportes o las grandes empresas usan el consumo del gasoil mayorista y por su valor se trasladan a las estaciones de servicio y genera que no alcancen para todos”. Afirmó, que una medida que se tomó fue poner un cupo a las cargas de hasta 200 litros, para no quedarse sin producto.

Aumento del combustible

“Existe un acuerdo de las petroleras con el Gobierno Nacional y es un acuerdo de palabra, que congelaron el precio pero no en los mayoristas, lo que provoca que tengamos estos problemas”, detalló el referente de la Cámara quién declaró que no existen novedades sobre un posible aumento .

Por su parte, explicó que llevan 12 trimestres sin actualizar el impuesto a los combustibles, lo que significa “más de un 20% del precio final en surtidor, más el congelamiento del precio en el combustible lo que terminará en un atraso superior al 50%” y fundamentó que será un problema cuando “se vuelque al surtidor y si no resulta en esto, habrá un desabastecimiento”.

