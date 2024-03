Crisis económica: cayeron hasta un 50% las ventas en los comercios de Jujuy

La crisis económica que atraviesa el país impacta en el conjunto de la sociedad. En Jujuy advierten que por la caída de los ingresos las ventas se precipitaron un 30% en promedio.

“Es un contexto complejo, se nos está haciendo bastante complicado el sostenimiento de la actividad. Tenemos una fuerte caída de las ventas casi en todos los rubros”, indicó al respecto Alejandro Bustamante, titular de la Cámara de Comercio.

En ese sentido, detalló que la baja de la demanda “en general ronda entre un 25% y 30%”. No obstante, “hay comercios que pasaron días en que no abrieron caja, es decir no tuvieron una sola venta, se nota una fuerte retracción de la demanda”.

“Hay un flujo de gente menor que el habitual, es homogéneo y en algún rubro se da una situación más compleja. Hay rubros que han tenido caída de ventas del 50% de un mes al otro”, señaló en diálogo con Sin Vueltas por Canal 7 de Jujuy.

“Esto es serio y complejo, estamos tratando de sostener la actividad. La caída del poder adquisitivo se está sintiendo”, remarcó el referente de la Cámara de Comercio en alusión a los ingresos de los asalariados.

“Estamos en recesión, no solo en Jujuy sino en el país. Esperamos por las promesas que hacen a nivel nacional que esto va a ir razonablemente arreglándose a mitad de año”, auguró en vista de los próximos meses y destacó que "la buena noticia es una sustancial baja del Índice de Precios al Consumidor, porque si se estabiliza la cuestión inflacionaria vamos a poder empezar a transitar un camino de más normalidad.

Al respecto, Bustamante indicó que durante el último tiempo “algunos productos han subido de manera exagerada y van a tener que acomodarse”. Asimismo, sostuvo que en algunos rubros ya recibieron listas de precios con bajas, aunque no se trata de la totalidad de los casos.