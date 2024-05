Baja la temperatura de cara al fin de semana y ¿seguirá lloviendo en Jujuy?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que este jueves en Jujuy se presentará un cielo nublado con lloviznas. Además indicó que la temperatura mínima se ubicó en los 9° y se prevé que la máxima no supere los 17°.

tiempo en Jujuy

Según el SMN, las precipitaciones se registrarán con intensidad en horas de la mañana ya que presentan una probabilidad del 40 al 70%.

Para lo que resta de la semana, el organismo nacional detalló que el viernes, la temperatura máxima no superará los 19 grados mientras que el cielo permanecerá nublado, pero sin probabilidad de precipitaciones.

Tiempo para el fin de semana en Jujuy

En este sentido, el SMN anticipa que la jornada del sábado estará marcada por las constantes lluvias que se registrarán durante toda la jornada. En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 11° y la máxima rondará los 17°.

En tanto el domingo, las tempraturas no tendrán mayores variaciones ya que la mínima será de 10° mientras que la máxima no superaría los 15°. Además, no se prevé lluvias ni lloviznas.

Tiempo actual en San Salvador de Jujuy