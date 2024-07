Crisis en estaciones de servicio: cayó un 30% la venta de combustible

Un nuevo incremento en las naftas preocupa a los expendedores de combustible que, en Jujuy, ya registran una fuerte caída en el consumo, por lo que con esta nueva remarcación de precios la situación podría profundizarse.

El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de Jujuy, Alfredo González, se refirió a la situación del sector y al impacto de la crisis económica sobre los surtidores. “La situación es muy difícil, registramos una caída en las ventas que llega al 30% en las estaciones de Jujuy en general, lo que resiente considerablemente al rubro” explicó.

Según dijo, esta situación se debe fundamentalmente a las restricciones que realizan las familias en el uso del vehículo, ante el gasto que representa mantenerlo, sumado a que hay una migración de consumidores a los países limítrofes. “La gente está restringiendo al máximo el gasto en combustible. Hoy es un bien preciado. Pasamos de tener un combustible más barato que el agua, a tener un combustible que, en relación a los sueldos de la gente, es casi impagable”, afirmó González.

Cabe recordar que los combustibles aumentaron todos los meses desde que inició el año. En Jujuy, entre diciembre del 2023 y mayo de este año el litro de nafta súper aumentó más de 350 pesos , de acuerdo al registro de Somos Jujuy.

YPF Combustibles - Nafta

Aseguran que no habrá un aumento del 18%

Numerosos portales nacionales especulaban el fin de semana que el precio de los combustibles líquidos podrían aumentar un 18% en promedio, a partir de hoy, a raíz de una actualización de la carga impositiva prevista y que el gobierno nacional hasta ahora había pospuesto.

Se trata de un esquema de actualización del impuesto a los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, cronograma que se había establecido para salir de una postergación anterior, ordenada por el entonces ministro de Economía, Sergio Massa.

ypf nafta combustible

Sobre este tema, González negó que se vaya a aplicar un porcentaje de aumento tan elevado y aseguró que desconoce de dónde se obtiene este guarismo. “No sé quien habló de un 18%. Además, el 18% del impuesto no el 18% del precio final, podría llegar a ser 2 o 3% y dependiendo de qué impuesto se trate ya que no todos tienen el mismo atraso. Lo cierto es que no hay un atraso del 18% en los combustibles y no va a haber un aumento de ese calibre ni ahora, ni el mes que viene; puede llegar a haber el otro mes una suba del 3 o 4% como la de ahora, pero no de 18%; ya estaríamos pasando los precios internacionales del combustible y eso no va a pasar”.

Insistió que tras la suba que rige desde hoy, no se esperan nuevos aumento en este mes, “excepto que suceda alguna cuestión particular no prevista ni por las petroleras ni por el Gobierno, ya que las petroleras suelen hacer aumentos una sola vez al mes”.