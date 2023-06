Cuándo se paga el aguinaldo en Jujuy: 3 opciones para hacer rendir el dinero al máximo

Llega la mitad del año y también el momento en el que tanto a los trabajadores de empresas privadas como del sector público les corresponde recibir el primer pago del sueldo anual complementario (SAC), más conocido como aguinaldo .

Debido al contexto de crisis actual, para muchos este ingreso extra es sinónimo de compras pendientes y pago de deudas para ponerse al día, pero para otros puede convertirse en una oportunidad para hacerse de dólares o para invertirlo y generar ganancias.

Pero suelen existir dudas sobre cuál es el monto que corresponde recibir hasta en qué fecha se acredita la plata, pasando por una cuestión no menor: qué hacer con el dinero para que rinda al máximo.

Cuándo cobran el aguinaldo en Jujuy

Además, en junio está previsto por ley el pago del aguinaldo a las personas que están contempladas dentro de un empleo formal en Argentina.

Desde el Gobierno de Jujuy se refirieron al pago del aguinaldo y dieron estimaciones sobre la fecha. Según explicó Carlos Sadir, ministro de Hacienda y Finanzas, hay proyecciones y un objetivo. “La idea sería pagarlo en la primera quincena de junio , seguramente a mediados de junio ya va a estar liquidado”, puntualizó.

¿Qué hacer con el dinero del aguinaldo para que rinda mejor?

En la mayoría de los casos, y en particular en este momento del país donde reina la incertidumbre económica y la inflación no para de escalar, el aguinaldo se usa para gastos básicos, como el pago de deudas que se acumularon en los últimos meses o compras de bienes durables (heladera, aire acondicionado, etc.) que se venían postergando.

Algunos pueden destinarlo al ahorro a través de la compra de dólares, para que el dinero no pierda valor con el tiempo.

A continuación, algunas opciones y recomendaciones para utilizarlo de la manera más conveniente según las necesidades y situación económica de cada persona.

1- Comprar productos básicos y "stockearse":

En un momento donde el peso está perdiendo valor constantemente y los precios de los alimentos no paran de aumentar, buscar estrategias para cuidar el bolsillo y hacer rendir el dinero se volvió fundamental para poder atravesar la crisis económica actual.

Para lograr ahorros significativos y hacer compras inteligentes, lo conveniente es adquirir los productos de la canasta familiar en distintos puntos de ventas.

En los mayoristas, por ejemplo, se pueden encontrar diferencias importantes de precios con respecto a los supermercados y almacenes de barrio, pero no en todos los rubros.

Lo más conveniente en estos lugares, además de comprar productos en cantidad o por mayor, son las conservas, las pastas secas, yerba y el puré de tomate, también ciertos productos de limpieza como los detergentes o jabón líquido para la ropa.

También los paquetes de pañales descartables y el champú. Ante la evolución de los precios que se espera que sigan aumentando, "stockearse" siempre es ventajoso.

Otra alternativa conveniente que tienen los hipermercados son las promociones con tarjetas de diferentes bancos y los descuentos que ofrecen.

2- Comprar dólares

En Argentina, son varias las maneras que existen para comprar dólares y, por ende, su valor varía entre una y otra. Entre las más conocidas figuran el dólar oficial, aquel que se adquiere en entidades financieras oficiales, aunque con muchas limitaciones, y el famoso dólar paralelo o “blue”.

Entre las no tan conocidas, está disponible el dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) o dólar Bolsa que es el precio por divisa que surge de una operación con bonos soberanos en la Bolsa porteña.

Se puede acceder a través del home banking de la entidad a la que pertenezca el usuario interesado o mediante un Agente de Liquidación y Compensación (ALYC) o broker. Consiste en comprar bonos o acciones que coticen tanto en el mercado local como en exterior y en vender los mismos al cabo de unos días.

3. Invertir el dinero para obtener ganancias extras

Tanto el dinero en pesos como en dólares que se atesore bajo el colchón perderá su valor en el tiempo debido a la inflación local y también a la que está impactando a nivel mundial. Para aquellos que no tienen la necesidad inmediata de gastar el aguinaldo, lo ideal es invertirlo para ganarle a la inflación y generar ganancias extras.

Teniendo en cuenta el último dato de inflación que en abril fue del 8,4% y que se espera que en mayo sea aún mayor, hoy más que nunca saber en qué invertir es clave.

Actualmente existen distintos instrumentos atractivos para empezar a invertir en la Bolsa de Comercio, dependiendo del perfil de riesgo de cada ahorrista.

A continuación, la alternativa para invertir a corto y largo plazo y proteger tus pesos:

. Bonos CER: qué son y cuánto rinden

Son instrumentos cuyo capital se ajusta por el precio del coeficiente estabilizador de referencia (de ahí las siglas CER), que reflejan las variaciones del índice de precios al consumidor publicado por el INDEC. En otras palabras, son bonos que se ajustan por inflación.

Por esta razón, representan un buen instrumento para favorecerse de la suba de precios: mientras más alta sea la inflación, mayor será el ajuste que recibirá el capital invertido.

. Como invertir en bonos CER: Se necesita una cuenta comitente, es decir, una cuenta de inversión. Esto se puede hacer a través del banco, vía homebanking o centro de atención telefónica, o en una sociedad de Bolsa.

. Rendimiento: Con el objetivo de resguardar el valor contra la inflación con una cobertura directa, el Jefe de Research de IOL Invertironline, Maximiliano Donzelli, recomienda el T2X3, un bono que ajusta su capital por CER.

Para los que quieran invertir pensando en el corto plazo sugieren el Bono del gobierno nacional T2X3 que ajusta su capital por el CER, logrando así acompañar a la inflación. Este bono con vencimiento en agosto del 2023 opera con un volumen considerable y a la fecha tiene una rentabilidad de CER+0,6%.

Cabe destacar que, si en los próximos meses continúa la tendencia inflacionaria, este bono ofrece cobertura ante ese escenario.

Por otro lado, y para aquellas personas que quieran invertir a largo plazo, se cuenta con el Bono del gobierno nacional DICP que ajusta su capital por el CER, logrando así acompañar a la inflación.

Este bono con vencimiento en 2033 paga cupones semestrales a una tasa anual del 5,83% y paga amortización del capital a partir de junio de 2024 en cuotas iguales hasta su vencimiento. A la fecha, cuenta con un rendimiento anual de CER+14,0%.

