Gran Hermano: Furia se acercó a Virginia, le hizo una confesión ¿y traicionó a Emmanuel

Furia hizo una movimiento sorpresivo en la casa de Gran Hermano. La estratega le soltó la mano de Emmanuel Vich y se acercó a Virginia Demo para intentar forjar una alianza, de cara a las próximas semanas.

Juliana Scaglione está preocupada porque cree que tiene mucho hate en el afuera y, en una placa con jugadores fuertes, podría tener altas chances de quedar eliminada.

Con la intención de abrirse camino, Furia tuvo una charla con la mujer de La Plata, que quedó afectada por la salida de Manzana. "Vos no estás sola. No te des por vencida, para mi tenés buen fandom", afirmó.

Virginia le respondió que ella cuenta con el respaldo de Emma, a lo que su compañera le contestó: "Todo bien. Pero Emma es Emma y yo soy Juliana. Se lo dije clarito: yo anhelo otra cosa. A mí él me votó pero también le devolví lo que me dio. Tengo saldadas las deudas, no le debo nada a nadie".

Furia elogió a la comediante de stand up, dejando abierta la posibilidad de una alianza. "Yo siempre voy a estar con vos porque vos a mí me re ayudaste. Ayudaste a sacar a Coti. Fuiste muy inteligente", cerró.

Fuente: Ciudad Magazine