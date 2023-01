Denuncian persecución de parte del municipio de Maimará: "No nos dejan trabajar"

En los últimos días tomo fuerza un reclamo que lleva 2 años en la localidad de Maimará . Se trata del pedido de Lino Montoya, un emprendedor gastronómico, que asegura que, aunque tiene todos los papeles y requisitos, no puede abrir las puertas de su comercio por “trabas que pone el municipio”.

“Con mi pareja hicimos una inversión en Maimará. Somos trabajadores independientes y queremos apostar a nuestro pueblo”, señaló Lino Montoya en diálogo con Canal 7 de Jujuy.

El emprendedor gastronómico manifestó que desde que iniciaron las refacciones hubo “trabas del municipio”. Asimismo, fundamentó que recibieron multas y les impidieron acceder a los permisos para poder abrirlas puertas al público. “No nos quieren dar las habilitaciones, más que nada son razones personales y políticas”, aseguró expresando que cuando les solicitan un requisito, ellos lo cumplen.

Además, Lino recordó que también fueron sancionados con una multa. “Tuvimos que gastar en abogados y al final esto quedó sin efecto”. En este sentido puntualizó en que “los tiempos son tediosos” y ante la inversión realizada, los apremia trabajar.

Emprendimiento gastronómico en Maimará - Orlando Lino Montoya

Intimación por un evento personal

Lino dio a conocer también que recibieron una intimación por un bautismo familiar que celebraron en el local comercial. “Fue algo privado, no podemos hacer ni un asado ni nada que vienen con intimaciones”, sostuvo.

Asimismo, el emprendedor maimareño precisó que cuando intentaron intimarlos “vieron que eran todos de la familia” y eso los liberó de pagar una multa o de recibir una sanción.

Consecuencias de no conseguir la habilitación por parte del municipio

Las vacaciones de verano y las actividades que ofrece la Quebrada de Humahuaca ponen a Maimará como un destino solicitado por turistas. No solo se requieren hospedajes sino también servicios de gastronomía, este periodo se configura como la temporada alta donde se generan mayores ingresos.

La imposibilidad de abrir las puertas al publico no le permiten a Lino y a su familia recuperar la inversión que hicieron. “La afectación es bastante porque uno pone dinero y esto no es fácil. Hacer la construcción y que finalmente en la temporada no podamos trabajar genera mucha impotencia, no encuentro las palabras para decirle a la intendenta Susana Prieto por qué no nos habilitan”.

Lino además sostuvo: “Generamos fuentes de trabajo para otros, hace falta inversores, pero a nosotros nos cortan las alas”. En esta línea remarcó que “hay 6 familias que no tienen trabajo” pudiendo desarrollarse laboralmente en Maimará.

