Desde un comedor de barrio Belgrano al que asisten 150 chicos advierten que la situación es crítica: "Hay mucha pobreza"

En el día en que UNICEF lanzó la campaña "El hambre no tiene final feliz" para intentar paliar la situación de pobreza y advirtió que cada día, un millón de niñas y niños se van a la cama sin cenar en el país, desde Jujuy también se hicieron eco de la angustiante situación en la que viven cientos de menores de edad.

Mirta Cabana, de la fundación DARLOCAB, dialogó con AM 630 -LW8 y brindó un crudo panorama de la situación que se observa en el barrio Belgrano de la capital jujeña, lugar donde se ubica el comedor.

Cabana recordó que hace dos meses aceptó volver a recibir ayuda del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia. "Con la mercadería que me brindan servimos almuerzo y cena para 150 chicos. Tratamos de que los niños vengan a comer aquí donde nos aseguramos que efectivamente lo hagan. Evitamos las viandas porque eso a veces implica que se lleven dos platos cuando en la casa hay cuatro hermanos o más y así no se alimenta nadie".

Percatados de ese tipo de situaciones es que desde DARLOCAB exigen que al menos en el almuerzo los niños asistan al comedor. "Además, aquí tienen apoyo escolar y después del almuerzo se retiran", indicó Cabana.

La referente de la Fundación DARLOCAB recalcó que la ayuda del estado provincial ha sido ininterrumpida hasta el momento. "Yo tenía desconfianza pero hasta ahora me entregan la mercadería en buenas condiciones y tratamos de que alcance para todos. Desgraciadamente hay mucha pobreza y muchos chicos que no comen, que no toman la leche, que no vienen a comer porque no cuentan con los mínimos requisitos de documentación. Hasta ahora estamos bien pero si se suma mas gente ahí se genera un problema".

Mirta Cabana, fundación Darlocab

Por otro lado, Cabana explicó que para cocinar un almuerzo con carne necesitan 10 kilos por día. "El Ministerio nos dice que no tenemos que darle carne en el almuerzo pero a veces es lo único que los niños comen y como a mi me gusta comer bien yo trato de que ellos también lo hagan".

Además, la titular de DARLOCAB expresó su preocupación por el aumento de la pobreza. "Aquí no queda comida para nadie. La gente se aumenta todos los días por eso quiero gestionar con el Ministerio de Desarrollo Humano algún tipo de refuerzo en la asistencia. Creo que el Gobierno con buena voluntad, colaborando con las organizaciones, puede resolver el problema".

Por último, Cabana repasó que con el transcurso del tiempo la situación no mejoró. "Desde el año 1998 cuando yo comencé con la organización no ha habido cambios, estamos en la misma situación y me preocupa terriblemente porque los chicos pasan hambre".