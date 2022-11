Editorial: los desafíos de Jujuy frente al cambio en la matriz productiva

Los desafíos que trae aparejado el cambio en la matriz productiva. Ese fue el tema que abordó Guillermo Jenefes en su editorial de Detrás de las Noticias de este lunes, por Canal 7 de Jujuy.

“En nuestra provincia históricamente la matriz productiva estaba fundamentalmente sustentada en la producción de tabaco, que es una actividad que con los años ha tenido una serie de problemas, ya que cada vez se fuma menos en el mundo, es muy difícil tener un precio de tabaco competitivo con un dólar oficial que está casi a la mitad del dólar blue y por el costo del gas, de la electricidad y de los jornales”, inició planteando.

El conductor del ciclo remarcó que “de casi 20 mil hectáreas que producía la provincia hoy no llegamos a las 12 mil”. No obstante, la tabacalera “sigue siendo fuente generadora de más de 10 mil puestos de trabajo”. Seguido, expresó que la actividad “tiene sus problemas y se sostiene gracias que existe una ley del Fondo Especial del Tabaco, que se modificó por un proyecto de mi autoría -que acompañó el gobernador Morales- y logramos que cada vez que sube el precio del paquete de cigarrillos suba lo que recauda el Fondo y esto está permitiendo sostener la producción”.

“Otra de las actividades es la cañera, que en Jujuy se realiza a través de 3 ingenios: La Esperanza, Río Grande La Mendieta y Ledesma. Tiene sus problemas como consecuencia de que el azúcar es un producto que está regulado en cuanto al precio y también tenemos inconvenientes porque se consume cada vez menos", desarrolló y ejemplificó que “la principal compradora de azúcar eran las productoras de gaseosas y hoy esos productos son sin azúcares, y por ende tenemos que salir a exportar y es muy difícil competir con el azúcar brasilera”.

A continuación, Jenefes recordó que “la otra matriz que tenía Jujuy es la minería, que también sufrió sus embates por el cierre primero de Pirquitas, que después se volvió a abrir, y la venta o cierre de Mina Aguilar”. Considerando ese panorama, el ex vicegobernador aseveró que: “debemos apostar a actividades alternativas que empezaron a gestarse al final del Gobierno de Walter Barrionuevo cuando se creó Jemse, que se desarrolló mediamente durante el Gobierno de Fellner y con el gobierno de Morales tuvo un gran impulso”.

“Debemos apostar al litio, sin ningún tipo de duda, que es el gran futuro que tiene Jujuy con dos empresas que están explotando el recurso”, postuló y agregó que “allí tenemos algunos temas que resolver: primero las condiciones que se celebraron con las empresas que explotan el litio, porque las regalías que pagan son pocas, por cuanto el mundo ha cambiado. En el 2015 era un mundo que no pensaba que en el 2025 o 2030 la mayor cantidad de vehículos se van a mover con baterías de litio, no existía una guerra, que revolucionó el mundo de las energía convencionales y todos quieren desarrollar las no convencionales, como la que se produce con el litio”.

Expuesto ese escenario, el exfuncionario aseveró que “es una labor de todos los jujeños y de los gobiernos lograr revisar los contratos, aunque no les va a gustar a las mineras, pero las condiciones han cambiado y no pueden ser las regalías que percibe la provincia o Jemse, que tienen que mejorar”.

Bajo la misma lógica, Jenefes indicó que “tenemos que solucionar el tema de construir una fábrica de baterías, para lo que tendrán que unirse las provincias productoras de litio, porque es un emprendimiento de muchos millones de dólares y además tenemos que frenar a la nación". Al respecto, expresó: "el litio de un recurso de las provincias, no es un recurso natural de la nación y sabemos que quieren avanzar en un proyecto donde se cree un ente regulador del precio, por eso los jujeños debemos estar unidos, sea cual fuere el color político, para defender los recursos propios”.

Por último, el presentador apuntó que “otro cambio de matriz es la energía solar, que se está produciendo a través de Cauchari que ya es una realidad, con su ampliación y otros emprendimientos que tienen que ver con esta energía solar, que va a permitir no sólo vender esa energía como se está vendiendo a los acopiadores sino también brindar energía a los jujeños”.

“La otra gran tarea es la industria sin chimenea que es apostar al turismo, que es una fuente generadora de mucho movimiento, en los aeropuertos, en los restaurantes y hoteles, de ingresos para la provincia y debemos tratar de apoyarlo por cuanto esta actividad va a ser generadora de muchas fuentes de trabajo”, ponderó.

“El cambio de matriz es fundamental, es una apuesta de regar una pequeña plantita y el camino se está haciendo una realidad y seguramente el futuro crecimiento de la provincia va ir de la mano de este cambio de la matriz”, resumió finalmente.