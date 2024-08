Editorial: dudas y consideraciones tras la adhesión de Jujuy al Rigi

En una nueva emisión de Detrás de las Noticias, Guillermo Jenefes se refirió a los hechos de mayor relevancia registrados a nivel internacional, nacional y provincial durante la última semana. La situación de Venezuela, la denuncia contra Alberto Fernández y la aprobación del Rigi en Jujuy fueron los temas de análisis.

“En primer lugar vamos a seguir insistiendo en el caso de Venezuela. Maduro, quien sigue sin reconocer la amplia derrota que tuvo, está tratando de consolidar un fraude electoral inadmisible, ya que las famosas actas electorales que respaldarían su triunfo no aparecieron y si ocurrió la represión, los muertos, los desaparecidos y la persecución a quien no piense como Maduro”, planteó de manera inicial.

El conductor del ciclo sostuvo que la situación “es totalmente antidemocrática y la antidemocracia no debe instalarse en ningún país del mundo”. En esa línea, manifestó: “espero que Maduro reflexione, que haga un paso al costado por una derrota electoral que fue importante”.

Por otro lado, se refirió a la situación nacional de mayor relevancia en la actualidad: la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género, “quien fue acusado de someterla a una agresión psicológica y física desde el 2016 hasta la fecha”.

“El acusado fue nadie más ni menos que el presidente de la Argentina durante 4 años y a su vez presidente del Partido Justicialista, presidencia a la que ha renunciado; y tendrá que renunciar a muchos de los privilegios que Argentina le dio si los hechos que denuncia la exprimera dama se pueden comprobar”, expuso Jenefes.

Seguido, consideró que lo ocurrido “es reprobable, inadmisible y lo destacamos como un hecho negativo ocurrido en la República Argentina, ya que tiene que haber sucedido con la complicidad de muchísima gente que trabajó alrededor del expresidente”.

APROBACIÓN DEL RIGI EN JUJUY

Como tercer punto, el conductor de Detrás de las Noticias se refirió a la aprobación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (Rigi) en Jujuy. “El gobernador Sadir remitió a la Legislatura un proyecto de ley que fue aprobado con la mayoría que tiene el partido de gobierno y con la oposición de los diputados justicialistas y de izquierda”, recordó Jenefes.

A continuación, indicó que “es un régimen que viene del Congreso con un gran debate de defensores y detractores, y que pretende dar incentivos a grandes inversiones, superiores a los 200 millones de dólares, para empresas nacionales o extranjeras”.

“Hay algunos términos de la ley que me provocan algún tipo de ruido. Por ejemplo, dice que es para incentivar, para dar seguridad jurídica y competitividad a aquellas empresas que quieran invertir más de 200 millones de dólares en Argentina. Me pregunto si las pequeñas y medianas empresas argentinas no tienen seguridad jurídica e incentivos. Realmente es una pregunta que causa ruido y provoca una reacción ya que en materia impositiva la igualdad es la base de las cargas públicas, no importa que la empresa sea grande o chiquita, todos tenemos que tener las mismas reglas de juego”, explicó.

“Este régimen de incentivo a las grandes inversiones también causa un poco de ruido en cuanto a que es obligatoria para toda la República Argentina, las provincias y municipios no pueden dictar normas que vayan en contra, y se las sancionaría con la nulidad absoluta de la norma que se apruebe o trate de dictar en contra de este régimen. Esto es meterse en jurisdicción municipal y provincial, en las autonomías de las provincias”, evaluó el ex vicegobernador.

Jenefes recordó que los promotores de la ley indican que “va a traer mucha inversión a la Argentina” y, bajo tal consideración, adhirieron Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan, Río Negro y Chubut, “provincias ricas en recursos naturales”.

“Dicen los defensores de la ley que van a venir inversiones a cada una de las provincias para explotar sus recursos. Esperamos que sea así de cierto, que la velocidad con la que se aprobó la ley tenga su respuesta y en que la carpeta del gobernador existan pedidos de inversiones para Jujuy”, auguró y sumó el deseo de que “la inversión no sea un saqueo a los recursos naturales sino una explotación racional, dentro de las normas que rigen en Jujuy”, planteó.

Por otra parte, recordó que “la ley dispone que lo que resuelve todo es la autoridad de aplicación de la ley, que la designa el Poder Ejecutivo de la Nación: las provincias mucho gusto y hasta luego”. Asimismo, “este régimen de incentivos determina que los conflictos se resuelven por arbitraje primero en Argentina y se apela en un arbitraje internacional, por lo que estamos resignando jurisdicción y soberanía”.

“Ojalá sea bueno el régimen y las inversiones no provoquen la destrucción de otras inversiones”, auguró Jenefes, pero planteó que “la ley contempla que mucho de lo que se contrate no va a ser mano de obra o prestación de servicio en Jujuy. Hay muchas dudas e inquietudes”, insistió.

Por último, mencionó que “un objetivo de la norma es fomentar la competencia, pero qué ocurre si a unas empresas se le da beneficios contra otras empresas que producen lo mismo y no tiene estos beneficios”. Por ello, confió en que el régimen “no destruya a la empresa pequeña y mediana, que está hace muchísimo tiempo en Argentina, que no se vea perjudicada por la competencia desleal”.