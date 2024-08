Editorial: obras en Jujuy, adhesión al Rigi y democracia en riesgo en Venezuela

En una nueva emisión de Detrás de las Noticias, Guillermo Jenefes hizo un análisis de temáticas locales, nacionales e internacionales de actualidad. Obras provinciales, regulaciones y la realidad de Venezuela fueron los tópicos abordados .

JUJUY Y SU RIQUEZA HISTÓRICA

“El día sábado fuimos invitados a visitar las obras que se están realizando en el Cabildo, junto con otros colegas y periodistas. En esta invitación pudimos recorrer el Cabildo y allí se nos mostró una obra que está casi terminada y que se inició y casi se terminó durante la gestión del exgobernador Gerardo Morales y se va a inaugurar en la gestión de Carlos Sadir, muy pronto”, introdujo.

“En esta obra nos encontramos con una construcción de más de 8 mil metros cubiertos, lo que contempla más de mil doscientos para el museo donde estarán plasmadas las distintas épocas de la provincia de Jujuy. A su vez, se construyó un pasaje de Alvear a Belgrano muy pintoresco con una serie de fuentes y estatuas que van a alegrar la vista de jujeños y visitantes”, apuntó.

Asimismo, resaltó que “lo más importante es el archivo histórico que se está terminando de construir y que va a poder alojar no solo lo histórico de los Poderes del Estado, sino también de familias jujeñas que tengan documentación que haga a la historia de Jujuy”.

Jenefes sostuvo que “ese archivo es una necesidad ya que toda la documentación histórica se encuentra en instalaciones viejas, que no cuidan las riquezas que tenemos y este archivo va a ser uno de los principales archivos de la República”.

El conductor del ciclo destacó que el sitio “tiene todas las tecnologías para el mantenimiento de nuestras bellezas y de nuestras piezas históricas. Va a ser sin duda alguna un polo de cultura, de turismo y de historia, que le va a dar vida al centro histórico de la provincia, constituyendo una obra por la que hay que felicitar al exgobernador Morales y al gobernador Sadir”, valoró.

JUJUY BUSCA ADHERIR AL RIGI

“Otro tema es la adhesión por ley provincial al Rigi, que fue implementado por la ley 27.742 de Bases, donde luego de una gran discusión en el Congreso y por muy poco margen fue aprobado el proyecto, que contó con el apoyo de legisladores radicales y del gobernador Sadir, quien mandó a la Legislatura el proyecto de adhesión al Régimen de Grandes Inversiones para que la Cámara lo apruebe”, expuso Jenefes.

Seguido, destacó que “el proyecto tiene una serie de beneficios impositivos, también de importación, de exportación y de acceso al trabajo que va a beneficiar a toda empresa que realice inversiones de más de 200 millones de dólares”. En ese sentido, expuso que allí “se encuentra la principal objeción de algunos partidos, entre ellos el Justicialismo, por cuanto se considera que van a ser empresas extranjeras las que van a invertir explotando nuestros recursos naturales y nuestras posibilidades de crecimiento, otorgando una estabilidad por más de 30 años y resignando Jujuy soberanía sobre sus recursos y sobre un montón de manejos que hacen a la inversión que se realice por estas empresas”.

“La pregunta es qué hacemos con aquellas empresas que hace mucho tiempo le están poniendo el pecho a Jujuy, pequeñas y medianas compañías que no van a tener estos beneficios y en el momento de competir se van a encontrar con dificultades”, cuestionó el conductor de Detrás de las Noticias.

LA SITUACÓN DE VENEZUELA

Por último, Jenefes hizo mención a la situación de Venezuela, que “fue el tema casi exclusivo que existió en todos los medios de difusión como consecuencia de las elecciones del 28 de julio, cuando el actual presidente Nicolás Maduro se declaró vencedor sin tener todavía un escrutinio definitivo y total de los votos y en base a un informe que dio el Consejo Nacional Electoral que es un órgano que depende del Gobierno”.

“Hemos visto en los medios las masivas protestas que existen expresando que en las elecciones existió un fraude y que quien ganó no fue Maduro sino la oposición, cuestión que se venía observando al no permitir Maduro que intervengan otros dirigentes como Machado, que era una dirigente de amplio consenso. Y sin tener en cuenta que de Venezuela se fueron casi 8 millones como consecuencia del gobierno autoritario y de la crisis, producto de factores que empobrecieron a Venezuela”, argumentó el ex vicegobernador.

Asimismo, recordó que la situación electoral “fue desconocida por Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, países que sufrieron como sanción la expulsión de sus diplomáticos”.

“Esto nos preocupa, vemos manifestaciones importantísimas, diciendo que hubo un fraude y Maduro no puede mostrar todavía las actas que acrediten el resultado electoral, mientras que la oposición exhibe otras actas que la dan como amplio ganador”, remarcó Jenefes.

Como cierre, insistió: “vemos con preocupación lo que está ocurriendo en Venezuela y no queremos que se replique porque debe existir democracia, independencia de poderes y la posibilidad de que los pueblos se puedan expresar libremente y sin trampas, que es lo que no está ocurriendo en Venezuela”.