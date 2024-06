Guillermo Jenefes: "Los jubilados no deben ser la variable de ajuste"

En una nueva emisión de Detrás de las Noticias, Guillermo Jenefes se refirió a los hechos políticos de mayor relevancia a nivel nacional registrados durante la última semana.

“Los sucesos más importantes vinieron de la Cámara de Diputados de la Nación, que con el voto de casi los dos tercios aprobó una ley de movilidad jubilatoria”, introdujo. En ese sentido recordó que “las diferencias que tiene con el decreto del presidente es que se reconoció el 8% de inflación” que quedó pendiente del mes de enero.

“Esta ley provocó distintas opiniones, por un lado la del presidente de la República que creo que más que enfurecerse por el 8% se enojó porque vio que radicales, peronistas, camporistas e integrantes de partidos federales y provinciales, más algunos del PRO, se unieron y aprobaron este proyecto que le da a los jubilados el reconocimiento de la inflación y que el decreto no reconocía”, planteó.

“El presidente se quejó de los diputados y dijo que provocaba un déficit de 4 mil millones de dólares en el año y que era un proyecto que quería provocar una desestabilización en el Gobierno al desequilibrar las cuentas fiscales”, recapituló.

“Por supuesto del otro lado de los diputados se le contestó que era el reconocimiento a una injusticia que se producía con los jubilados y Milei contestaba a su vez que la injusticia provenía de gobiernos anteriores y de diputados que pertenecían a partidos que generaron ese desequilibro en el bolsillo de los jubilados y pensionados”, señaló.

“La moneda que veamos es la misma con distintas caras: es cierto que los gobiernos anteriores saquearon las arcas de los jubilados y es cierto que este proyecto genera un desequilibrio en las cuentas, pero los jubilados no deben ser la variable de ajuste”, apuntó y sumó que “Milei dijo en su campaña que al desequilibrio lo tenía que pagar la casta y no los jubilados”.

En cuanto a las posibilidades de contar con los recursos necesarios para recomponer los haberes de los jubilados, Jenefes planteó que “los 4 mil millones de dólares provengan de la moratoria, no les perdonen a los morosos impositivos”. En ese marco exigió que se le cobre “a la tabacalera Sarandí que evadió durante más de 10 años y debe miles de millones de dólares, que con eso paguen a los jubilados”.

“No creo que sea un intento de desestabilización sino reconocimiento de gente que sufre a cada Gobierno”, opinó el conductor del ciclo y recordó que en el 2010 “Cristina Fernández, cuando se aprobó un proyecto que modificaba la movilidad, lo vetó diciendo lo mismo: que le afectada las cuentas”.

Por otra parte, el exfuncionario indicó que “en Diputados ocurrió otra discusión con la jubilación que tienen quienes ejercen la Presidencia, que también provocó la ira del presidente y que derivó en un acto de renuncia a la pensión, alegando que va a tener trabajo cuando termine la Presidencia si es que fue bueno en el cargo”, recapituló y consideró: “no creo que el criterio sea valedero”. En tal línea sostuvo que todo trabajador percibe su jubilación indistintamente de cómo fue el desarrollo de su rol.

“La pensión está en todos los países del mundo y es un reconocimiento que le da la República a quien ejerció la primera magistratura”, analizó. Sin embargo, sostuvo que hay situaciones que deben considerarse, como el hecho de que personas que ocuparon el cargo durante poco tiempo perciban esa retribución, “pero a quienes cumplieron sus funciones la historia los juzgará, la historia lejana, si fueron buenos o malos, pero fueron presidentes que durante 4 años representaron al país”.

“No es defender un privilegio o derecho de la casta, son 6 o 7 los que cobran estas pensiones y esto no produce un desequilibrio en las cuentas del Estado”, analizó. “Sí podríamos cambiar y que no se pueda cobrar dos veces, como percibe Cristina Fernández por ella y su marido. Usemos la lógica y el sentido común, parece que hay muchos legisladores que muchas veces no piensan y a su vez el presidente monta en ira cuando un tema no le gusta y en realidad debe consensuar y acordar”.

En ese sentido, Jenefes recordó que “este miércoles el Congreso debe debatir la Ley Bases”, augurando que “no tenga sorpresas, se apruebe con las modificaciones, pase a Diputados y sea allí rápidamente aprobada porque es una ley que están esperando todos, buena o mala, pero la están reclamando inversores extranjeros y también organismos de crédito que ven que si un presidente que lleva 6 meses y no puede sacar una ley les provoca un cierto ruido o desconfianza”.

“El presidente debe acordar y dialogar, máxime cuando tiene 7 senadores y 35 diputados, es minoría en el Parlamento y debe el hacer el esfuerzo, no escudarse en lo que dice el jefe de Gabinete de que el presidente no sabe de política. Tiene que saber de política, de educación, de salud y si no lo sabe tiene que rodearse de expertos que lo asesoren”, explicó.

CONFLICTO EN CAPITAL HUMANO

“No podemos olvidarnos de lo que ocurrió con Capital Humano en donde un desenfrenado como Juan Grabois denuncia que hay alimentos en galpones que se están perdiendo. Y era cierto, había galpones con mercadería, no solo yerba sino leche que estaba por caducar y tuvo que salir el Ejército a repartir y hubo una medida cautelar que dispuso que el Ministerio estaba intimado a repartir alimento en un país donde hay mucha gente con hambre”, recordó Jenefes.

El conductor del ciclo aseguró que “ocurre porque han pasado 6 meses y hay lugares sin cubrir y hay lugares cubiertos por gente de Sergio Massa, de Alberto Fernández y de Cristina Fernández”.

“Constituyan el Gobierno, que no haya un ministerio gigantesco, que es imposible e inhumano para una persona dominar. Van a meter la pata todos los días si no se hace un ministerio mucho más chico y manejable”, planteó y agregó que “las empresas exitosas siempre están en manos de alguien que sabe delegar y tiene confianza en la gente en la que delegó el cumpliendo de sus obligaciones”.

Por último, el conductor de Detrás de las Noticias manifestó: “No quiero ser alguien que emita una opinión contra un gobierno que tiene 6 meses, pero estas verdades están a la vista y estos temas son los que tenemos que tratar de solucionar. Argentina merece que si se apostó al cambio se haga, pero se haga el cambio pensando en todos los argentinos y pensando en lo que dice uno de los párrafos del preámbulo de la Constitución: que sea constituido el Estado para que quien lo presida preserve el bienestar de todos los argentinos”.