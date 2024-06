Guillermo Jenefes: "La Ley Bases es una enseñanza para el Gobierno de Milei"

En una nueva emisión de Detrás de las Noticias, Guillermo Jenefes analizó los sucesos más relevantes de la política nacional y local registrados durante la última semana.

"El hecho estrella fue lo que ocurrió en el Senado el día miércoles en donde se aprobó la Ley Bases con modificaciones", introdujo el conductor del ciclo y recordó que lo acontecido "trae como consecuencia que la ley vuelva a la Cámara de Diputados de la Nación, ya que ninguna de las modificaciones fueron introducidas por los dos tercios".

Frente a ese panorama, "Diputados discutirá si mantiene su dictamen original con la mayoría absoluta de la mitad más uno de los miembros, y si no consigue esa mayoría se aprobará lo que vino del Senado con las modificaciones".

Si bien el proyecto retornará a la Cámara de origen, Jenefes recordó que "todo aquello que no fue objeto de cambios o modificaciones ya es ley, falta simplemente promulgarla y pasar esta etapa de Diputados, donde sin duda alguna el Gobierno va a intentar obtener las mayorías para que se sostenga lo que aprobó Diputados con anterioridad".

"La Ley Bases es una enseñanza para el Gobierno de Milei ya que es la primera que saca luego de 6 meses de gestión y es una ley que se inició con más de 600 artículos y concluyó con menos de 240", apuntó Jenefes.

En ese sentido, recalcó que lo ocurrido en el Congreso es muestra "de lo que venimos pregonando: que se debe acordar, consensuar, dialogar y negociar, máxime un Gobierno que tiene muy pocos legisladores nacionales en Congreso, entonces es imposible sin diálogo y consenso obtener las mayorías para aprobar las leyes".

"Como segunda enseñanza tenemos que fue un triunfo del Gobierno ya que logró con pocos legisladores aprobar una ley ambiciosa que según los libertarios va a cambiar la vida de los argentinos en muchos rubros. En lo estructural, la Argentina necesita una reforma y una modificación", planteó el conductor de Detrás de las Noticias.

Durante el debate y posterior votación, "la ley provocó profundas divisiones entre los legisladores, en donde los representantes del Justicialismo en sus distintas vertientes se oponían ferozmente a la aprobación de esta ley que según Milei era fundacional para la Argentina".

"Tenemos que tener muy presente que recién con la aprobación de la ley se inicia un largo camino, ya que la normativa tiene muchas aristas y es necesario reglamentarla y a la vez tener gente idónea para ejecutar las distintas políticas que nacen de ese proyecto legislativo", consideró y sumó: "tenemos que tener en cuenta que hasta ahora a Milei se le perdonó la falta de gestión, atento a que argumentaba que no tenía los instrumentos, ahora va a tener una parte de los instrumentos y necesita gente idónea que pueda implementar las políticas de la ley".

LAS RÉPLICAS DE LA LEY BASES EN JUJUY

En cuanto a la política local, "la ley trajo como consecuencia una interna furibunda en Jujuy", considerando que "distintos sectores criticaron o apoyaron la postura de una senadora de la provincia de Jujuy que a la ley en general la rechazó y en particular aprobó un aspecto".

La situación "generó distintas críticas de sectores del Partido Justicialista (PJ)". Ante ello, el ex vicegobernador expuso: "más allá de la postura que tengamos cada uno dentro del Justicialismo, lo que se debe mirar es el futuro, no el pasado, para tratar de construir la posibilidad de una unidad, de algún consenso porque de lo contrario en las elecciones del 2024 le va a ir muy mal al PJ si no está unido".

"En el caso de Carlos Sadir, el propio gobernador salió con otros gobernadores radicales y del PRO pidiendo la aprobación de la ley, y podemos decir que se dio la característica de que si bien en el Senado están representadas las provincias, muchos senadores no obedecieron a sus gobernadores, como Tucumán y Catamarca, en donde votaron en contra de la ley pese a que los gobernadores estaban a favor", recapituló.

Jenefes reconoció que "es una ley compleja y difícil, cuyos resultados los vamos a ver seguramente dentro de un tiempo y donde hay motivos para decir que la ley causa algún ruido, por ejemplo en el sistema de beneficios que se van a dar a las empresas que inviertan una suma considerable de dólares".

Sobre ese punto, el conductor de Detrás de las Noticias planteó: "causa ruido por cuanto qué hacemos con las empresas que hace muchísimos años están en Argentina poniendo el cuerpo a las distintas crisis y van a tener que competir en desigualdad de condiciones. A estos temas los tenemos que conversar porque si no vamos a llegar a muchas injusticias".