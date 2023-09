El Cedems anunció paro y movilización para el martes en repudio a los descuentos salariales

Este jueves el Cedems llevó a cabo una asamblea en la que definieron medidas de fuerza para la próxima semana, en un contexto inflacionario ascendente y regresivo en materia económica.

"Para el martes el Cedems convoca a un paro general con movilización en coordinación con la intergremial", anticipó la secretaria general del gremio de los profesores, Mercedes Sosa.

Acerca de las razones que impulsan la medida de fuerza, la dirigente comentó que la sostendrán en repudio a los descuentos salariales que sufrieron los educadores este mes a pesar de no haber hecho paro durante agosto.

"Denunciamos la falta de compromiso en este acuerdo que consideramos se había pautado en la última reunión con los funcionarios, quienes habían manifestado que de no existir medidas de fuerza, no iban a descontar. El mes pasado no hubo medidas y sin embargo los descuentos se produjeron igual", apuntó Sosa.

La gremialista adelantó que también exigirán una mesa paritaria para septiembre, "a pesar de que el Gobierno dijo que iba a convocar recién en octubre" ya que consideran que "hay dinero en las arcas de la provincia".

"Consideramos que este año hubo una recomposición salarial y ahora queremos un aumento porque no queremos estar por debajo de la canasta básica", sostuvo.

En otro tramo de la asamblea, los profesores acordaron avanzar en nuevas acciones para la devolución de los descuentos salariales, detalles que el Cedems dará a conocer el lunes e informaron a los afiliados acerca de la imputación del exsecretario del gremio, Jorge Montero, tras la denuncia presentada por la actual comisión directiva por administración fraudulenta.