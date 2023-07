El conflicto de las rutas llegó a la Justicia: realizaron una denuncia penal por los cortes en Jujuy

Los cortes de rutas nacionales y provinciales en Jujuy siguen sucediendo desde hace más de 2 semanas con diversas modalidades. En este contexto, la actividad de la provincia quedó resentida, varios sectores se vieron perjudicados y los conductores sin la posibilidad de circular libremente.

corte de Ruta 66 finca El Pongo

Alejandro Marenco, Secretario de Seguridad Vial de Jujuy, dialogó con AM 630 y explicó: ”El lunes 3 de julio elevé una denuncia en el Ministerio Publico de la Acusación de la provincia y hace 15 días lo hice en el Fuero Federal en concordancia con lo que marca el Artículo 194 de no permitir la circulación de todo tipo de transporte”.

Luego Marenco hizo hincapié en la preocupante situación que se vivió en la madrugada de este martes en Susques donde un camionero quedó atrapado debajo de un camión de gran porte y recién pudo ser asistido después de 3 horas cuando bomberos de Humahuaca lograron pasar por los cortes de rutas.

“ Lamentablemente los grupos que se encuentran apostados en las rutas han impedido que llegue la asistencia humanitaria en tiempo y forma . Los bomberos de Humahuaca para poder llegar hasta el lugar, prácticamente tuvieron que suplicar que les abran paso”, aseguró Marenco.

Continuó e indicó: “Lo que normalmente es un trayecto que no demanda más de 2 horas, hasta el lugar del hecho, representó 3 horas 30 min para que puedan llegar los bomberos y hacer la operación para extraer a la persona”.

Cabe destacar que al lugar llegó rápidamente personal del SAME, del hospital de Susques, además se obtuvo la colaboración de particulares y de algunas empresas que estaban circulando por el sector.

Finalmente el Secretario de Seguridad Vial detalló: “Nos preocupa, no sabemos todavía la situación clínica, medica, la condición física de este conductor. Es lamentable y espero que intervenga la Justicia en ese sentido porque tener a una persona atrapada y no saber en qué condiciones esta, es de un carácter totalmente inhumano”.

