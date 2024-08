El Congreso analiza el proyecto de Ficha Limpia: Jujuy es de las pocas provincias que ya tiene una ley

Mientras en el Congreso las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados debaten diferentes iniciativas que buscan impulsar la Ley de “Ficha Limpia”, Jujuy está entre las pocas provincias del país que ya cuenta con esa legislación.

Además de Jujuy, por el momento son cinco las provincias argentinas que ya cuentan con esa Ley: Chubut, Mendoza, Salta, San Juan y Santa Fe , además de varios municipios en el país.

En la provincia la iniciativa fue aprobada en abril de 2022 y establece que los ciudadanos condenados no puedan acceder a cargos electivos. La ley contempla las sentencias judiciales en segunda instancia, mientras dure la condena o su eventual por los delitos contra la administración pública, el orden económico y financiero, las personas, la integridad sexual, el estado civil, la libertad, la propiedad, los poderes públicos y el orden constitucional o los comprendidos en la Ley Nacional N° 23.737.

Asimismo, la ley modificó el artículo 49 de la Ley Orgánica de los partidos políticos y el artículo 39 del Código Electoral de Jujuy.

DEBATE POR LA LEY NACIONAL

La discusión en las comisiones, que continuará la semana que viene, gira entre el alcance del delito, si es simple procesamiento hasta una condena confirmada en cualquier instancia. Por otro lado los delitos que deben incluirse si solo los dolosos, o aquellos que comprometan el interés público. También se está considerando la inclusión de delitos aberrantes, como la trata de personas o los delitos contra la integridad sexual.

En concreto, el proyecto que presentó Nicolás Mayoraz, y que cuenta con el apoyo del bloque La Libertad Avanza, propone aplicar la restricción de una candidatura con una condena en primera instancia, incluso aunque la pena quede en suspenso. A su vez, no se limita únicamente a las condenas por corrupción sino que incluye otros delitos contra la libertad, las personas y el orden económico.

El texto presentado por la diputada del PRO Silvia Lospennato restringe la limitación a los delitos de corrupción y estipula que las condenas deben estar confirmadas por una segunda instancia.

FICHA LIMPIA EN JUJUY

“El/la candidato/a al momento de la aceptación del cargo ante el Tribunal Electoral, y de solidaridad con la plataforma electoral o programa político de su partido, deberá indicar no estar bajo impedimento por haber sido condenado/a por algunos de los delitos antes descriptos, teniendo la misma fuerza de declaración jurada. En caso de no cumplimentar este requisito se considerara como no oficializado el/la candidato/a e impedidos para participar en el acto electoral”, establece la ley.

También se modificó el artículo 49º de la Ley Nro. 3919-83 Orgánica de los Partidos Políticos, por lo que quedó redactado de la siguiente manera: “No podrán participar en el proceso eleccionario interno quienes no estuvieran afiliados al partido político, los/as ciudadanos/as que estuvieran impedidos de ejercer derechos políticos o electorales, los/as condenados/as por sentencia judicial en segunda instancia mientras dure la condena o su eventual revocación”.