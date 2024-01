El día que el agua y el barro arrasaron con un pueblo: a 7 años del alud de Volcán

El 10 de enero del 2017, la fecha que quedó marcada para siempre en la historia de Jujuy, un aluvión de lodo, agua y piedra afectó a Volcán, Bárcena y Tumbaya, localidades ubicadas en el acceso a la Quebrada de Humahuaca. Para muchas familias ese evento significó la pérdida de todo y un lento proceso de recuperación. El alud provocó cuatro muertes y dejó a más de 1.700 personas damnificadas.

Hoy se recuerda un nuevo aniversario, el séptimo, de aquel terrible desastre natural, que afectó principalmente a Volcán. Según lo recuerdan aún con temor sus pobladores, a las 10:30 sonaron las alarmas, el agua y el barro comenzaron a ingresar en las casas y la desesperación por lo que estaba sucediendo se hizo presente. La destrucción fue del 80%.

“Entró todo el agua a mi casa, soy sola y no tengo nada ahora", dijo minutos después del suceso una vecina, completamente salpicada de barro y con una angustia que todavía hoy hace sentir la desazón a través de una pantalla.

"No puedo entrar a mi casa, no se puede abrir. Vino el intendente y me sacó. Yo no pensaba que iba a venir tanto lodo", relató a las cámaras de Canal 7 de Jujuy en shock por lo vivido horas antes, con total incertidumbre de lo venidero.

La tragedia conmovió no sólo a los jujeños, sino que por la magnitud de lo ocurrido redes de ayuda de todo el país se movilizaron ante el hecho, poniendo en evidencia la solidaridad de los argentinos. Las imágenes de un pueblo sepultado por el barro dieron vuelta al mundo, dando cuenta una vez más de la implacable fuerza de la naturaleza.

La fortaleza del pueblo, el apoyo de cientos de miles de manos solidarias y el acompañamiento del Gobierno de la provincia fueron las claves de la reconstrucción de Volcán. El pueblo se puso de pie, una vez más, a pesar de que el recuerdo y el dolor siguen latentes.

Alud de Volcán

A poco más de un lustro, en el pueblo de ingreso a la Quebrada se construyeron viviendas nuevas y se repararon otras decenas. Además, se construyó un nuevo puesto de salud y un parque lineal que recuerda a las víctimas del alud. La infraestructura fue recompuesta y mejorada, al igual que los protocolos de evacuación. La huella indeleble es la traumática experiencia que atravesaron los jujeños que viven ahí.