El Gobierno de Jujuy ofreció un 25% de aumento en tres meses para los docentes

Los gremios que representan a los docentes de Jujuy se reunieron con las autoridades del Ejecutivo y recibieron una nueva oferta de incremento salarial: un 25% de aumento a pagarse en tres meses y mejoras en adicionales.

Mercedes Chaile, secretaria general de la Asociación Sindical de Docentes Especiales y Artísticos (Asdea), se refirió en diálogo con Canal 7 a los resultados del encuentro de este miércoles. “Los porcentajes fijados en la reunión anterior siguen vigentes, con el incremento de un 5% al básico para marzo”, indicó.

En cuanto a cómo se liquidarán los salarios de los educadores de la provincia de acuerdo a lo propuesto e informado por el Gobierno, la gremialista precisó que se abonarán los sueldos de febrero con 10% de suba, los de marzo con un 5% y los de abril con el 10% restante.

Además, la ayuda escolar pasará de 5 mil a 7 mil pesos y a partir de marzo el valor de título será de 3850 pesos, para ser desde abril de 5 mil pesos. Cabe recordar que para el tercer mes del año se abonarán los 20 mil pesos correspondientes al bono de fin de año, con esa pago se completa el monto de 50 mil pesos.

Chaile dio cuenta de que para afrontar el segundo trimestre retomarán el diálogo paritario. “En marzo vamos a hacer el análisis del tema inflacionario y a ver qué más podemos solicitar en esa instancia”, apuntó.

Con relación a la situación económica del sector docente, indicó: “en la época que nos toca vivir, todo es insuficiente, la inflación nos está comiendo los bolsillos, así pidamos un 100% va a representar poco”. No obstante, destacó que haya un avance en los montos ofrecidos inicialmente.

PARITARIA DOCENTE NACIONAL: SUBEN EL SALARIO MÍNIMO A $130.000

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes el acuerdo con los gremios docentes para aumentar el salario de las y los maestros un 33,5% a julio y elevar el salario mínimo inicial a 130 mil pesos a partir de marzo. Fue en un acto junto a los gremios y a los ministros de Educación, Jaime Perczyk, y de Economía, Sergio Massa, y la ministra de Trabajo, Raquel Olmos.

En este marco aseguró que “hoy estamos dando un paso importante. Y estoy acá porque quiero que toda la Argentina se enteré que debe cuidar y proteger a sus docentes, porque ellos forman a nuestros hijos, a los argentinos del futuro”. “Cuando ellos gobiernan, la gente pide un puesto de trabajo. Y cuando nosotros gobernamos, nos piden que no paguen ganancias los asalariados”, remarcó, y concluyó: “Nosotros en campaña no prometimos que iban a dejar de pagar ganancias, pero pudimos hacerlo. No lo prometimos, lo hicimos”.

Por su parte, Perczyk explicó, tras el encuentro que mantuvo con representantes de los gremios CTERA, UDA, CEA, SADOP y AMET, que “hemos acordado en la paritaria salarial docente un incremento para las y los maestros del 17,5% en marzo que llega al 33,5% en julio con revisión en mayo y julio”. Además, destacó el “trabajo y compromiso de los gremios y del Ministerio de Economía para acordar un aumento muchos días antes del inicio del ciclo lectivo y dar certidumbre y previsibilidad a las provincias”, y precisó que el acuerdo “implica una inversión importante del Gobierno Nacional en el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), en conectividad y material didáctico”.