El icónico cineasta James Cameron visitará Jujuy: por qué llegará a la provincia

James Cameron visitará la Argentina este jueves 8 y viernes 9 de junio, pero no por cuestiones cinematográficas, sino de otra índole.

El cineasta, que tiene tres de las cuatro películas más taquilleras de la historia -Avatar, Avatar: El camino del agua y Titanic en los puestos 1°, 3° y 4°- es un activista del medioambiente, y llegará para participar en el Foro de Desarrollo Sostenible Sustentabilizando, que organiza la Fundación Advanced Leadership y el grupo Media Hub.

Si bien el Foro se realizará en Buenos Aires, Cameron va a viajar también a la provincia de Jujuy para conocer el desarrollo productivo sustentable de la provincia norteña, y vinculado con el despliegue en materia energética: el parque fotovoltaico más extenso de América latina, las plantas termo-solares y el potencial que tiene en materia de litio, que lo acerca a la autosuficiencia energética.

El Foro de Desarrollo Sostenible tendrá lugar el viernes 9 de junio a las 15 en La Rural de Buenos Aires. La entrada era libre y gratuita, y había que acreditarse para conseguirla. Obviamente, el cupo se llenó casi de inmediato.

La idea no es hablar precisamente de cine, sino del impacto del cambio climático y analizar oportunidades de transformación a través de la economía sustentable. Cameron va a ser entrevistado por Iván de Pineda, como hizo con otra estrella de Hollywood en el pasado, en otro ámbito y en otras circunstancias: Al Pacino en el Teatro Colón, a fines de octubre de 2016.

En el Foro de Desarrollo Sustentable habrá oradores nacionales e internacionales, para analizar y debatir cómo se pueden impulsar procesos de transformación sostenible a través de la comunicación, el desarrollo productivo y el turismo.

"AVATAR: EL CAMINO DEL AGUA" EN STREAMING

Tras estrenarse a mediados de diciembre de 2022, este miércoles 7 de junio Avatar: El camino del agua llegará al streaming, por Disney+. Trece años después de la primera Avatar, la nueva película expande el universo de Pandora, trasladando las acciones al hogar de la comunidad Metkayina, nunca antes presentado en la saga.

En la historia, Jake Sully (Sam Worthington), su esposa Neytiri (Zoe Saldaña) y sus hijos llegan allí buscando refugio de la cacería implacable de la “gente del cielo”, nucleada en la Administración de Desarrollo y Recursos (RDA, por sus siglas en inglés) y liderada por Quaritch (Stephen Lang).

James Cameron, como activista medio ambiental, es colaborador del programa de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático, y también un fuerte inversor en empresas sostenibles y un referente internacional en materia de regeneración de los océanos.

Apasionado por la sustentabilidad, creó la Avatar Alliance Foundation para trabajar en temas de cambio climático, política energética, deforestación, derechos de los indígenas, la conservación de los océanos y la ganadería.

"La industria audiovisual tiene un rol incuestionable a la hora de concientizar sobre los desafíos que enfrentamos. Cameron es uno de los ejemplos vivos más relevantes en esta materia: promover el cuidado del medio ambiente, impulsar formas de producción sustentable, y ayudarnos a todos a convertirnos en constructivos transformadores de nuestro entorno", comentó Jorge Brown, Vicepresidente de Advanced Leadership Foundation y Presidente del Global Institute for the Future of Tourism.

