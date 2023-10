El martes llegarán las urnas mulares y comenzará el escrutinio definitivo en Jujuy

El escrutinio definitivo de las elecciones generales comenzará el martes en horas de la tarde. En Jujuy, se estima que las urnas que se trasladan a mula desde los pueblos más recónditos arribarán el 24 de octubre al mediodía.

“El escrutinio definitivo va a empezar el martes a las 18 horas en la Secretaría Electoral, en el salón Macedonio Graz”, confirmó el responsable de la Secretaría Federal en Jujuy, Manuel Álvarez del Rivero.

“Las urnas mulares van a llegar el día martes, probablemente al mediodía va vamos a contar con todas las urnas para comenzar a trabajar”, planteó.

Con relación al cierre de los comicios, indicó que a las 20:30 del domingo comenzaron a arribar las urnas de los distintos establecimientos de votación y afirmó que la jornada democrática en Jujuy se desarrolló con normalidad.

LOS GANADORES DE LAS ELECCIONES EN JUJUY

En Jujuy ganó la categoría de presidente La Libertad Avanza, de acuerdo a los datos del escrutinio provisorio. En segundo lugar se ubicó Unión por la Patria y en tercero Juntos por el Cambio.

La dinámica se repitió en las categorías de senadores y de diputados nacionales. Por eso, la Libertad Avanza contará con dos senadores desde el 10 de diciembre en el Congreso, se trata de Ezequiel Atauche y de Vilma Bedia. Como segunda fuerza, Carolina Moisés ingresará al Senado.

En cuanto a los diputados nacionales, Jujuy contará con un nuevo legislador por las tres principales fuerzas: Manuel Quintar de La Libertad Avanza, Guillermo SnopeK de Unión por la Patria y Jorge Rizzotti de Cambia Jujuy.

LA MULTA POR NO HABER CONCURRIDO A VOTAR

A quienes no emitieron su voto y no cuentan con ninguna justificación por su ausencia les corresponde una multa económica y quedan incorporados en el Registro de Infractores al deber de votar. Asimismo, no pueden ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Además, quienes no paguen la multa, no pueden realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

DE CUÁNTO ES LA MULTA POR NO VOTAR