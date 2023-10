Javier Milei: "Estoy dispuesto a terminar con el kirchnerismo, o cambiamos o nos hundimos"

Tras conocerse los primeros resultados de elecciones presidenciales de este domingo, que dieron como resultado un balotaje entre Massa y Milei, el candidato libertario habló desde el búnker de La Libertad Avanza.

“Vinimos a disputarle el poder a la más nefasta que dio la democracia moderna, haber hecho la mejor elección de la historia para el Liberalismo en Argentina es algo que nos llena de orgullo, de la nada hemos pasado a tener cerca de 40 diputados nacionales y 8 senadores”, dijo frente a un gran marco de público.

“Es impresionante lo que hemos construido sólo en dos años, pero sobre todas las cosas quiero que tomen conciencia que quedamos frente a la elección más importantes de los últimos 100 años, una elección que nos va a plantear si queremos seguir con este modelo que el kirchnerismo defiende o si queremos abrazar las ideas de la libertad que son las que hicieron grande al país y que todos progresan, mientras que todos los que siguen al populismo, se hunden en la miseria”

“Hoy es un día histórico porque votaron por un cambio, por una alternativa a este gobierno de delincuentes que quiere hipotecar nuestro futuro para permanecer en el poder. Hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y ataques y estoy dispuesto terminar con el kirchnerismo”, aseguró.

Además, hizo un llamado a quienes no lo votaron, “si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos, se van a quedar con este país, no podemos permitir que nos sigan destruyendo la vida, o cambiamos o nos hundimos. Juntos podemos ganar, evitar que nuestros chicos se vayan del país, terminar con la corrupción, terminar con los privilegios de la casta política".

“Salgamos a las calles, recorramos el país, ellos van a mentir, ensuciar, ellos van a decir que vamos a quitar derechos pero no es así, sólo venimos a quitar privilegios, así no puedan seguir robando, queremos que se termine la inseguridad y no nos resignemos a la mediocridad, desolación, pobreza, indigencia. Hagamos la revolución liberal, vayamos a pelear por la libertad”, concluyó.