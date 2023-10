Patricia Bullrich reconoció la derrota: "Seguro que vamos a tener otra oportunidad"

Este domingo 22 de octubre los Argentinos eligieron un nuevo presidente de la Nación. La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quedó tercera en las elecciones generales quedando afuera del balotaje del 19 de noviembre.

Desde el búnker de Juntos por el Cambio (JPC), ubicado en Parque Norte, Patricia Bullrich aceptó su derrota. “Nuestra causa va más allá de la derrota, importan los objetivos para nuestra Argentina, que hace años se hunde en la decadencia”.

“Hemos tenido buenos y malos momentos, nunca vamos a ser cómplices del populismo en la Argentina, de las mafias que destruyeron este país. Desde el lugar que me toque no me voy a rendir nunca y nadie del Juntos por el Cambio se va a rendir nunca; el populismo ha empobrecido el país”, remarcó.

Bullrich también arremetió, “no soy yo quien va a venir felicitar a que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno de la historia argentina. En este último tiempo solamente se la pasaron hundiendo el futuro del país”.

“Por eso quiero decirles a los argentinos que siempre junto a esta fuerza vamos a representar los valores de quienes nos votaron que no se venden ni se compran ni los vamos a negociar, siempre vamos al cambio que Argentina necesita por más que hoy no hayamos ganado las elecciones”.

“Hoy me ha tocado a mí este lugar, y serán otros los que avancen en los valores de una Argentina con equilibrio, trabajo, con producción, con seguridad, seguro que vamos a tener otra oportunidad”, cerró.