Ezequiel Atauche, Vilma Bedia y Carolina Moisés, los senadores electos en Jujuy

Con el 65,69% de las mesas escrutadas, quedó definida la elección de los senadores por Jujuy , que asumirán sus bancas el 10 de diciembre. La Libertad Avanza obtuvo el 39,33% de los votos y en segundo lugar se ubicó Unión por la Patria, con el 29,30%.

De esa manera, dos bancas corresponden al espacio que lidera a nivel nacional Javier Milei. Son Ezequiel Atauche y Vilma Bedia los flamantes legisladores nacionales. Hasta el momento, por Jujuy nunca hubo senadores del partido liberal en la Cámara alta. La tercera banca será ocupada por Carolina Moisés, quien se desempeña como diputada nacional actual.

En el 2017, año en el que la provincia eligió por última vez a sus representantes para el Senado, se había impuesto Cambia Jujuy e ingresaron Mario Fiad y Silvia Giacoppo. En segundo término se ubicó el peronismo, por lo que ingresó Guillermo Snopek.

LA MULTA POR NO HABER CONCURRIDO A VOTAR

A quienes no emitieron su voto y no cuentan con ninguna justificación por su ausencia les corresponde una multa económica y quedan incorporados en el Registro de Infractores al deber de votar. Asimismo, no pueden ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección. Además, quienes no paguen la multa, no pueden realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.

DE CUÁNTO ES LA MULTA POR NO VOTAR