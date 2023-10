Massa: "La grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno"

Sergio Massa habló luego de convertirse en el candidato a presidente más votado a nivel nacional en el marco de las elecciones generales de este domingo 22 de octubre.

"No les voy a fallar, como presidente desde el 10 de diciembre no les voy a fallar", planteó. "Quiero reiterar algo que vengo planteando desde el primer dia en que decidí ser candidato a presidente: voy a convocar a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente; un gobierno de unidad nacional construido sobre la base de convocar a los mejores, sin importar su fuerza política y no sobre la base de acuerdo partidocráticos", expuso.

"Es importante tener la capacidad de abrir una nueva etapa institucional en la Argentina. Es importante establecer los pilares de política de Estado. Vamos a convocar a un gobierno de unidad nacional, para construir una industria argentina fuerte; mejor educación pública, gratuita y de calidad", reiteró.

En clave ganadora, manifestó: "la grieta se murió y empieza una nueva etapa desde el 10 de diciembre en mi gobierno". En ese sentido, afirmó que “la Argentina que se viene es la del abrazo del campo y la industria, de empresarios y trabajadores sentados al misma mesa; donde tengamos la capacidad de poner un punto final a la idea de la destrucción del otro, a la idea del amigo-enemigo”.

"Mi compromiso es construir más Argentina y más argentinidad, más orden y más seguridad. Mi compromiso es construir reglas claras frente a la incertidumbre, una Patria en la que sin dudas tengamos la capacidad de que nuestros hijos puedan elegir ir a la escuela con una compu en la mochila y no con un arma", indicó.

"Quiero hablarle a esos miles y miles de radicales que a lo largo y ancho de argentina comparten con nosotros valores democráticos como la educación pública y la independencia de poderes. También a aquellos que eligieron otra opción, de una Argentina sobre la base de valores democráticas. Voy a hacer el mayor de los esfuerzos durante los próximos 30 días para ganarme su confianza", expresó de cara a los comicios que tendrán lugar en noviembre.

"Este es un gran país al que entre todos los vamos a poner de pie", arengó. "Voy a ser un presidente que va a honrar la constitución y la bandera. Un gobierno de unidad nacional es posible", prometió.