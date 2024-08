El rector y la vicerrectora de la UNJU abordaron la realidad de la institución

La última edición de Detrás de las Noticias contó con la visita de las autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy: el rector Mario César Bonillo y la vicerrectora Liliana Bergesio, quienes hablaron sobre la situación actual de la casa de estudios.

Al inicio de la entrevista, Bonillo destacó que el año pasado “fue complicado financieramente para todas las universidades” y explicó que, aunque había programas de financiamiento, “no se giraban los fondos”.

“Cuando Milei asume la presidencia, empiezan a girarse los fondos, pero sin actualización”, indicó, y señaló que después de una marcha nacional en reclamo por los recursos, el Gobierno finalmente ajustó estos fondos. “Estamos normalizando de a poco el funcionamiento”, sostuvo.

El rector se refirió luego a la cuestión salarial: “Si los investigadores ven disminuidos sus salarios, se los van a llevar”, advirtió, detallando que la pérdida del poder adquisitivo oscila entre un 25 y un 60%. “Nos llevará 20 o 30 años recuperar esa capacidad de investigación”, agregó.

Por su parte, Bergesio destacó que una fuente importante de financiamiento de la Universidad era la Agencia de Innovación en Ciencia y Tecnología, pero que “fue fuertemente desfinanciada”.

Explicó que los proyectos aprobados en 2022 no recibieron los pagos correspondientes, los de 2023 no fueron notificados, y para 2024, no se realizaron convocatorias para la evaluación de nuevos proyectos.

Actualmente, la UNJU cuenta con 42 mil alumnos activos. Las diplomaturas incluso duplican esa cantidad. “Es una comunidad muy grande. Es errónea la percepción de que la Universidad es pequeña; en realidad es una institución de tamaño mediano, con presencia en toda la provincia”, subrayó Bergesio.

También mencionó que la paralización de las obras públicas afectó las instalaciones de la Universidad, ya que se detuvo la construcción de un aulario en San Salvador y otro en San Pedro.

CARRERA DE MEDICINA EN JUJUY

Bonillo también habló sobre los avances en las gestiones para iniciar la carrera de Medicina en Jujuy. “La documentación ya fue presentada, seguramente volverá con observaciones y realizaremos los ajustes necesarios. Tenemos la esperanza de que el año que viene Medicina pueda empezar en Libertador”, concluyó.