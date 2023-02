Elisa Carrió anunció que será candidata a Presidente en las PASO de Juntos por el Cambio

Elisa Carrió anunció este miércoles que será candidata a Presidente en las primarias de Juntos por el Cambio en representación de su partido, la Coalición Cívica.

“Yo pretendo que haya una gran oferta electoral en materia presidencial y de gobernadores, y unidad para las listas de legisladores”, aseguró “Lilita” en diálogo con Jorge Lanata en radio Mitre.

Hasta ahora, la ex diputada nacional había mostrado conductas disímiles con respecto a que rol ocuparía en los próximos comicios, pero este martes anticipó que competirá por la Casa Rosada. “Yo soy candidata para garantizar la unidad, no pretendo ganar, pretendo que no haya un debate a muerte en Juntos por el Cambio”, sintetizó.

Carrió, que anticipó que iniciará su campaña en mayo, dijo que espera competir en la interna con los postulantes del PRO -Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta ¿y Mauricio Macri?- y con los del radicalismo, Gerardo Morales.

Fuente: Infobae