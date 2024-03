Emergencia vial en Jujuy: por las lluvias, más de un 70% de las calles de la ciudad sufrió daños

En diálogo con Canal 7, el concejal Gastón Millón comentó que la comisión de obras emitió dictamen y este jueves podrían aprobar la emergencia vial en San Salvador de Jujuy.

Esta iniciativa surgió debido al mal estado en que quedaron las calles de la capital jujeña luego de varias tormentas que azotaron San Salvador de Jujuy durante las últimas semanas.

"Según nos informó el Secretario de Obras Públicas, más de un 70% de la red vial de la ciudad sufrió algún tipo de daño", reveló Millón.

También aseguró que "la maquinaria municipal está trabajando" en las reparaciones, aunque aclaró que "mientras exista previsión de lluvia inmediata cierta maquinaria no puede trabajar por el peso que tiene" ya que si el suelo no se secó, "se podría hundir, lo que agravaría aún más la situación".

El funcionario lamentó que los trabajos no se puedan llevar a cabo con celeridad, no solo porque las lluvias y alerta de ellas persisten sino también porque "ya no tenemos la posibilidad inmediata de acceso a financiación a través de Nación para la reparación y la urgencia".

"El metro cúbico de hormigón se disparó por las nubes y es necesario para la reparación de calles", comentó e indicó que si bien el personal de obras estaría cobrando normalmente su sueldo, el problema ahora radica en el alto costo de los materiales.