Emitieron alerta amarilla por fuertes tormentas para el Valle y las Yungas de Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por fuertes tormentas para el Valle y las Yungas de Jujuy. Las precipitaciones tendrían lugar por la tarde de este domingo en la zona sudeste de la provincia.

Los departamentos que serías afectados por las tormentas son: El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano y Zona baja de Tilcara.

La alerta del SMN señala que “el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por fuertes ráfagas, caída de granizo, importante actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados localmente”.

Alerta amarilla

Recomendaciones

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

YA SON 22 MESES DE SEQUÍA

"Llevamos 22 meses de sequía, tenemos 214 milímetros menos de los recursos hídricos que tenemos habitualmente para la época y la situación es compleja por la alta sequía que tuvimos. Existe un 80% de probabilidades que llueva a fines de noviembre, algunos dicen fines de diciembre con lo cual nos queda un mes y medio de sequía", indicó días previos María Inés Zigarán, ministra de Ambiente y Cambio Climático.

Asimismo, la funcionaria resaltó que es posible que haya precipitaciones de poco caudal, "de 10 milímetros que es poco significativo para la sequia que tenemos de manera que genera condiciones propicias para los incendios forestales", lo cual es una situación que esta afecta al NOA y afecta al país "que se extiende hasta diciembre".