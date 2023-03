Emitieron alerta amarillo por tormentas para Punta Corral y la probabilidad de lluvia es del 90%

Desde este viernes inicia el ascenso a Punta Corral. Con el paso de los años, el camino de la fe es cada vez más concurrido y esta año anticipan la llegada de 150 mil personas, entre jujeños y turistas, hasta Tumbaya y a la Virgen para pedir y agradecer.

Alejandro Cooke director de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales habló en "El Puente Informativo" de AM630 sobre los procedimientos de seguridad que llevarán a cabo desde Emergencia Ambiental y anticipó que se esperan lluvias.

“Existe la probabilidad de que haya un 90% de lluvia por la zona durante el fin de semana y las temperaturas rondarán los 8° y 20° ”, afirmó. Indicó que por esta situación es posible que se registran casos de hipotermia porque hay mucha gente que sube de noche para evitar el calor y eso puede provocar que con las bajas temperaturas, les de hipotermia con la transpiración, es complicado".

Para tratar de evitar estos episodios de hipotermia afirmó: “hay que llevar camiseta y media de recambio, abrigo, no ir cargado porque va a provocar un mayor esfuerzo y la deshidratación también es mayor. Recomiendo llevar lo justo y necesario”.

Alerta amarillo por fuertes tormenta para este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por tormenta para este viernes por la noche para la zona montañosa de Doctor Manuel Belgrano, zona montañosa de Humahuaca, zona montañosa de Tilcara, zona montañosa de Tumbaya, El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano y zna baja de Tilcara

alerta amarillo

“El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. El riesgo principal asociado es la abundante caída de agua en cortos períodos. También es posible que se registren ráfagas fuertes, ocasional caída de granizo e intensa actividad eléctrica”, informó el Servicio.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 45 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Los trabajos que llevarán a cabo desde Emergencia Ambiental

"Tenemos como responsabilidad desde la subida de Tumbaya abajo a Punta Corral y desde Punta Corral hasta Tunalito arriba", explicó Cooke y comentó que para llevar a cabo los despliegues contarán con 22 brigadistas, 3 cuatriciclos y camionetas 4x4.

Comentó que la tarea para la cual fueron destinados es "el rescate de personas que tengan problemas físicos, médicos o tengan una lesión en la subida". por lo que su tarea es bajarlos según la directiva del Same dado que son "operativos médicos y regulan el personal que hay que evacuar".

En relación a los incendios que se pueden iniciar en la zona, el director de indicó: "no es una época de incendios. Los índices están favorables y marcan de que no hay probabilidad de incendios forestales en Punta Corral . Si se prende fuego una zona, no va a prosperar ya que los índices están favorables".

Iniciaron las peregrinaciones a Punta Corral: los caminos y el programa completo

Este viernes 24 de marzo comenzaron los ascensos al Santuario de la Virgen de Punta Corral. Hasta el 5 de abril habrá actividades y el domingo 2 será el descenso de la imagen de la "Mamita del Cerro" al pueblo de Tumbaya.

Para llegar hasta el Santuario hay diversos caminos , cada uno con dificultades precisas, exigencias, tiempos y distancias. Hay 4 puntos para ascender, de distinta extensión y nivel de dificultad, que de acuerdo al estado físico y a las posibilidades de cada peregrino son elegidos para llegar hacia el santuario.

Caminos para ascender al Santuario de Punta Corral

PEREGRINACIÓN A PUNTA CORRAL POR TUMBAYA

El ascenso por Tumbaya es de los más largos. Son 22 kilómetros que pueden implicar hasta 12 horas para recorrerlo, dependiendo de la velocidad con la que cada peregrino se movilice. Por sus características, se trata del camino de menor dificultad, aunque su exigencia es media.

Camino a Punta Corral por Tumbaya

PEREGRINACIÓN A PUNTA CORRAL POR TUNALITO

Uno de los puntos más elegidos para llegar al encuentro con la Virgen en la cima del cerro es Tunalito. Se trata del trayecto más corto, dado que se extiende por 15 kilómetros. Transitarlo puede llevar entre 5 y 8 hora

Camino a Punta Corral por Tunalito

PEREGRINACIÓN A PUNTA CORRAL POR MAIMARÁ

Una subida no tan conocida es la que se realizará desde Maimará. Haciendo ese recorrido primero se atraviesa por el Abra de Punta Corral para luego llegar al santuario. Son 17 kilómetros que implican hasta 10 horas de caminata.

Camino a Punta Corral por Maimará

PEREGRINACIÓN A PUNTA CORRAL POR TILCARA

Por Tilcara es el tramo más largo: son en total 25 kilómetros. El nivel de dificultad es alto y la demora en llegar puede ser de hasta 12 horas.

Camino a Punta Corral desde Tilcara

Progrma de la fiesta de Punta Corral

La "Mamita del Cerro" bajará el próximo 2 de abril, fecha que coincidirá con el Domingo de Ramos. Según el programa de misas y actividades, desde las 07:00 comenzará la peregrinación desde Punta Corral, recién a las 13:00 se realizará la celebración en el Primer Calvario para concluir el descenso hacia el pueblo aproximadamente a las 19:30.

"Todos los años hacemos todo lo posible para que la Virgen llegue a horario como establece el programa pero tenemos tardanzas de dos a tres horas por la gran cantidad de personas que se moviliza sobre todo desde el Primer Calvario", indicó el párroco de Tumbaya, Abraham Pereyra en diálogo con Canal 7 de Jujuy.

Cabe recordar que la imagen de la virgen permanecerá en la parroquia de Tumbaya hasta el 29 de abril, fecha de su partida hacia el Santuario.

Programa Punta Corral 2023

Consejos para peregrinos