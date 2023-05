En el día que Josema Villafañe cumpliría 33 años se realiza la segunda audiencia por el crimen

A 3 años del crimen del joven jujeño, hoy en el día que cumpliría 33 años, se celebra la segunda audiencia que tiene como única acusada a su expareja Magalí Quiroga.

El 3 de mayo inició el juicio por el homicidio del joven jujeño José María Villafañe, el cual se llevó a cabo en la sala de audiencias del Tribunal en lo Criminal Nº 1 y que tiene como única acusada a Magali Quiroga como supuesta autora del delito de “Homicidio agravado por el vínculo y autora directa del delito de tenencia ilegal de arma de fuego en concurso real”.

En la jornada de este miércoles se lleva a cabo la segunda audiencia, que inició con la declaración de Juan Pablo Villafañe, hermano de la víctima, y peritos de la causa. Este 10 de mayo también es un día especial para la familia ya que Josema cumpliría 33 años.

Rene Villafañe, padre de la víctima, dialogó con Canal 7 y explicó que se encuentran “con mucha expectativa, siempre confiando en la justicia jujeña que va a dar lugar a que se esclarezca el hecho”. Y agregó: “Hoy es un día muy especial para nosotros porque hoy es el cumpleaños de José María”.

A su turno, Mariam Vargas, madre del joven aseguró: “Es muy difícil. La verdad tratamos de estar fuertes por el juicio y pidiendo justica para que tengan una condena emplear la asesina Magali Quiroga y su cómplice”.

Luego Rene indicó: “Nosotros sostenemos que ella (Magali) tuvo un cómplice porque ella sola no lo pudo haber llevado porque era un hombre muy fornido, pesado así que ella sola no lo pudo haber hecho. Tenemos la firme convicción de que ella sola no estuvo”.

El hombre además agregó: “Pedimos cadena perpetua y la mayor cantidad de años posible para que se arrepienta. Por supuesto esto no nos va a devolver la vida de mi hijo, pero eso es lo que pedimos”.

La familia de Josema pide que le devuelvan sus pertenencias

Además del dolor irreparable de la pérdida de un hijo, hasta la fecha, los padres de la víctima piden que les sean devueltas las pertenencias del joven que están en manos de la acusada.

En este sentido, la madre de Josema indicó: “Estamos pidiendo la ropa de mi hijo. Hace tres años mi hijo se juntó, por la pandemia, con esta asesina y la ropa todavía no nos la devolvieron, la tienen ellos”.

Un dolor eterno

Finalmente Rene explicó cómo es el vivir con el dolor de la pérdida de José María y aseguró: “Pasaron tres años y es un duelo permanente, mucha tristeza en todos los momentos familiares. Ayer justamente fue el cumpleaños de mi otro hijo y siempre festejaban juntos. Muchas tristezas hemos pasado y las que nos faltan todavía”.

El crimen

El asesinato ocurrió el domingo 3 de mayo del 2020 a la madrugada. Magalí Quiroga Saenz, quien era pareja de la víctima, habría trasladado a José María al hospital Snopek de Alto Comedero con un disparo en la cabeza y luego se habría dado a la fuga.

Según lo relatado por los testigos, la mujer arribó al nosocomio junto al joven herido en el vehículo en el que habría sucedido el hecho de sangre. La víctima tenía una herida de bala y no pudo ser reanimado por los profesionales.

Ese día por la tarde, imputada se entregó a la Justicia. A partir de allí hubo secuestro de pruebas y se pusieron en marcha diversas disposiciones con la finalidad de esclarecer lo sucedido.

Por la causa se encuentran detenidas e imputadas dos personas, Magalí Quiroga Saenz y Víctor Garnica. Actualmente la mujer está acusada de homicidio agravado por el vínculo y tenencia ilegal de armas de fuego, mientras que el hombre habría sido señalado como el tercero que habría participado del hecho y fue imputado por “homicidio en coautoría”.