En Jujuy los repuestos aumentaron hasta un 25% y advierten que seguirán las subas

Los resultados de las Paso generaron un cimbronazo en la economía argentina: el Gobierno devaluó un 22% el peso elevando la cotización oficial de dólar y en el mercado paralelo la divisa llegó a los $730 este martes. Frente al panorama incierto, los distintos rubros de la economía aumentaron los precios. En Jujuy, los repuestos subieron hasta un 25% en las últimas horas.

“El rubro es 100% importado y con el tema de la devaluación esta semana tuvimos un 22 o 25% de aumento”, indicó en diálogo con Canal 7 Aníbal Valenzuela, referente de un comercio dedicado a la venta de rodamientos en la capital provincial.

“Ya veníamos con un 8% de incremento, así que estamos hablando de un 30% en lo que va del mes de agosto”, sostuvo en alusión a las subas que registra el sector. “Es muy probable que siga subiendo”, advirtió y aclaró al respecto: “todos los días va subiendo el dólar y el rubro depende 100% del la importación, en Argentina no se fabrica ni el 1% de rodamientos”.

Valenzuela recalcó que los rodamientos son de utilidad para múltiples sectores y actividades, “desde una licuadora hasta todo lo que es el agro y la industria, es un elemento muy utilizado”.

En cuanto a la demanda de los clientes, explicó que si bien no cayó la afluencia de compradores sí se modificó el tipo de producto requerido. “Ya no es prevalente la marca, se busca salir del paso y lo que alcanza al bolsillo”, sostuvo y amplió explicando que “se están llevando mucho lo que es chino, que es lo más barato”.

Las regulaciones dispuestas en el último tiempo complican aun más la situación del rubro, afirmó Valenzuela. “No hay ingreso de material, ni del chino ni del de primera línea, así que está bastante complicado”, señaló. En esa línea, consideró que “hay mucha restricción y se va bajando el stock, se va acabando”.

“Hay ingresos a 90 días, 120 días y más”, cerró.

AUMENTARON LOS NEUMÁTICOS

Los seis grandes fabricantes de neumáticos que tiene el mercado argentino se cubrieron y a primera hora del lunes enviaron una comunicación interna a los puntos de venta de todo el país confirmando que la facturación estaba suspendida “hasta tanto se aclare el panorama y se defina una nueva lista de precios”, según dijeron textualmente en algunos casos.

Aunque fabriquen las cubiertas en el país, los insumos para hacerlo, la materia prima, es importada, por lo tanto, al tener que pagarlos con un dólar oficial que aumentó un 22%, el costo subió inmediatamente. Fate avisó el lunes que habría una suba de al menos un 20% para sus neumáticos y para las empresas que compran caucho para otras industrias como las cintas transportadoras o los fuelles de transporte de cargas y de pasajeros.

Bridgestone sigue abasteciendo a los puntos de venta entregando los pedidos que ya habían recibido, pero sin precio. “El problema lo tenemos nosotros, los que le vendemos a la gente, porque no sabemos qué precio ponerle. Así que lo que hicimos fue aumentar ese 22% y no vender más de cuatro neumáticos por cliente. Es una forma de resguardarnos hasta que haya nueva lista de precios”, dice el dueño de una cadena de gomerías, para luego comentar también que “algunos colegas me llamaron diciendo que no van a vender hasta que no se clarifiquen los precios porque tienen temor de perder mucho dinero cuando tengan que reponer los neumáticos que vendieron”.

Neumáticos

“Nos aumentaron inmediatamente un 22% y no hay crédito. El problema nuestro es que somos empresas chicas trabajando con empresas muy grandes. Le compro a un grande que es un importador de caucho (fabricante de neumáticos), y le vendo a otras empresas grandes como las empresas de transporte. Los proveedores grandes te sacan la financiación y te aumentan el precio. Y los clientes grandes te piden más días para pagarte pero no ni siquiera te dan los documentos. Te los quieren dar el día de pago. Así se hace muy difícil”, dice un empresario que compra materia prima para fabricar productos de goma para camiones y colectivos.

“Desde ayer al mediodía se remarcaron un 22% arriba todos los productos y también la mano de obra”, dice el gerente de una cadena de servicios integrales del automóvil, que además confirma que por ahora “no hay nada en cuotas sin interés”.

La razón de esta remarcación “es más por resguardar el stock”, coinciden varias fuentes consultadas. Todo está basado en una comunicación que han hecho los fabricantes de neumáticos, en la que informaron que habrá un aumento cercano al 25% debido a que tienen insumos importados.

Aunque hay temor respecto a una posible falta de stock, la mayoría de los comercializadores de neumáticos no han tenido problema de suministro. Incluso los fabricantes parecen estar con flujo de materia prima importada, a diferencia de las fábricas de automóviles, las cuales no recibieron ni una sola SIRA para importar durante todo el mes de julio y las dos semanas que han transcurrido de agosto, con lo cual no sólo los autos importados no están entrando, y esto incluye a los de mayor costo, pero también a algunos de los más económicos que provienen de Brasil.

De todos modos, este aumento de precios de los neumáticos recaerá en el precio de los autos también. “Los autos tienen gomas, así que si aumentan las gomas, aumentarán proporcionalmente los autos. Y así ocurrirá con tantos otros productos, como batería, luces, lubricantes, frenos, filtros...”, razona el gerente de una concesionaria de Santa Fe, antes de decir que “el flete a los que estamos en el interior también nos va a aumentar por todo eso, y por el aumento de combustibles que viene atrás”.

“No hay faltante de stock pero no es por lo que todos creen. Es porque no se venden autos, y porque las personas no tienen plata para cambiar las gomas. Sobran gomas, pero por razones muy tristes. Siempre el que pierde es el consumidor”, dice resignado un empresario que comercializa neumáticos a gran escala.