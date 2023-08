En medio de las negociaciones paritarias, Adep continúa con quite de colaboración y Cedems planifica una asamblea

Gremios docentes y funcionarios del Gobierno de Jujuy volvieron a reunirse en mesa paritaria para avanzar en acuerdos que permitan asegurar un aumento salarial y el normal dictado de clases. Si bien el lunes por la tarde no se llegó a ningún entendimiento, la negociación seguirá el jueves 17 de agosto.

En este marco y a la espera de que mejore la oferta salarial, los gremios docentes dieron a conocer que esa expectativa es acompañada con algunas determinaciones. En esa línea, la Asociación de Docentes Provinciales (Adep) comunicó a sus afiliados que continúa el quite de colaboración hasta tanto se reanude el congreso provincial de ese sindicato.

El quite de colaboración implica que el docente está habilitado por el gremio solo a realizar tareas estrictamente relacionadas a lo pedagógico, es decir que no están obligados a cumplir con el resto de las actividades que no tengan que ver con el dictado de clases.

Comunicado de Adep

Por su parte, desde el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) adelantaron que esperarán la reunión de mesa técnica pautada para el jueves y luego de ese encuentro convocarán a asamblea el día sábado para analizar los pasos a seguir.

Paritaria docente en Jujuy: la negociación pasó a un cuarto intermedio y habrá una mesa técnica

El 5 de junio pasado inició una protesta docente que acarreó numerosos reclamos y puso en el centro de la escena el salario del sector educativo. Tras retomar las clases y acordar con los gremios, este lunes 14 de agosto hubo una nueva mesa de diálogo para retomar las negociaciones paritarias.

María Teresa Bovi, ministra de Educación de Jujuy, dialogó con Canal 7 y explicó los detalles del encuentro que se desarrolló en el ministerio de Trabajo junto a otros funcionarios de orden provincial que intervienen en estas conversaciones y los representantes gremiales citados.

Bovi explicó que en la reunión estuvieron presentes representantes de los docentes, así como los ministros de Hacienda, Trabajo y Gobierno, junto con sus equipos técnicos. La funcionaria detalló que discutieron temas de interés para el sector, incluyendo ajustes salariales y mejoras en condiciones laborales.

María Teresa Bovi, ministra de Educación

Aumento salarial y mejoras en laborales

En relación al aumento salarial, la Ministra Bovi informó que el gobierno ofreció una suba en el título docente, que se encontraba en siete mil pesos y se elevaría a quince mil pesos. Además, se analizó la posibilidad de incorporar otros ítems al salario básico de los docentes, con el objetivo de aumentar su remuneración de manera progresiva hasta diciembre.

“El Gobierno estaba ofreciendo una suba en el título, que estaba en $7.000 llevándolo hasta 15.000 y después otros ítems que pasaban al básico”, sintetizó Bovi.

Asimismo, la funcionaria remarcó: “Estamos trabajando en una mesa técnica donde los gremios docentes se reúnen con la parte técnica tanto de la Dirección Provincial de Administración como del Ministerio de Hacienda para analizar los números y establecer los ajustes necesarios”

Por su parte, Gaspar Santillán aseguró que no hubo ofrecimientos salariales específicos pero avanzaron en abordar cuestiones técnicas para avanzar en el diálogo. “Esto tiene que ver con que en algún momento quedamos en que todos los meses íbamos a hacer reuniones y, más allá de los porcentajes que pudieran exigir y que el Gobierno esté en condiciones de otorgar, también hay cuestiones técnicas, que es lo que más preocupaba un poco a los dirigentes gremiales y docentes”, sostuvo.

Marcha

Cabe mencionar que en la última reunión de negociación, los gremios docentes solicitaron una actualización del piso salarial. “Este mes creemos que el impacto (inflacionario) va a ser alrededor del 7%, así que calculamos por encima de los $230 mil, $235 mil estará el piso salarial que vamos a reclamar, acompañado obviamente por un mejoramiento en el básico”, sostuvo Juan Córdoba, secretario adjunto del gremio de los profesores.

Además, hubo rechazo a la mesa de diálogo porque desde los gremios docentes aseguraron que “Nos escucharon pero no nos presentaron una contrapropuesta”.

Situación de los docentes del nivel secundario:

En cuanto a los docentes de nivel secundario, la Ministra aseguró que las discusiones abarcarán a todos los gremios y niveles educativos. El diálogo entre el gobierno y los representantes sindicales ha estado abierto a lo largo del proceso.

Abono docente para el transporte:

Bovi hizo mención a la intención de extender el abono docente para el transporte a una distancia de 120 kilómetros.

“Hay quienes tienen abonos diarios, hay quienes tienen abonos semanales. Se está trabajando justamente para ampliar esto de los 60 kilómetros y que pueda extenderse a los 120 kilómetros”, sostuvo la funcionaria.

Próximas reuniones:

Santillán informó que en los próximos días habrá reuniones con otros gremios incluyendo también a funcionarios del ministerio de Hacienda y Finanzas. “Se está trabajando en consensuar fechas para estas discusiones", precisó.