Estacioneros aguardan definiciones sobre la aplicación de la tasa municipal a los combustibles

Tras la reciente promulgación de la declaración de Emergencia hídrica, pluvial, vial, social y de infraestructura que fue aprobada por ordenanza municipal por el Concejo Deliberante capitalino, las estaciones de servicios aguardan las definiciones por parte de la petrolera YPF quien podría autorizar o no la aplicación de la tasa vial a los combustibles en el precio final de los surtidores, tal como lo requiere el Ejecutivo municipal de San Salvador de Jujuy para afrontar los costos de mantenimiento, conservación y reparación del trazado vial urbano.

Al respecto, desde la Cámara de Combustibles de Jujuy reiteraron el rechazo a este impuesto y ratificaron que tomarán las medidas legales correspondientes para evitar su aplicación.

Alfredo González, presidente de la entidad, manifestó que “para que esta ordenanza entre en vigencia deben pasar 8 días hábiles desde su promulgación y, en caso que la petrolera acuerde el cobro de la tasa en el precio final del combustible, es ahí donde van a llover las medidas judiciales, por lo que estimamos que la próxima semana vamos a tener novedades” dijo.

Explicó que la Municipalidad está a la espera de una respuesta por parte de YPF, ya que al no querer cobrar esta tasa vial del 1,8 % por fuera, sino incorporarla al precio final del combustible, es la petrolera la que tiene que autorizar la nueva tarifa.

En caso que se autorice y se empiece a cobrar este gravamen, desde la Cámara ratificaron que realizarán las acciones legales correspondientes. “Nosotros ya tenemos un fallo del Superior Tribunal de Justicia y vamos a pedir, sobe ese mismo fallo, que se lo vuelva a declarar inconstitucional, porque no es una tasa, es un impuesto disfrazado de tasa”, sostuvo.

Alfredo González, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustible de Jujuy

Por otra parte, González señaló que de aplicarse esta tasa podría repercutir sobre la recaudación del ITC y C02, dos impuestos que se coparticipan con las provincias. “Si el Gobierno nacional tiene intenciones de no coparticipar ese impuesto con las provincias, esta es la mejor excusa para no enviar los fondos porque la ley establece que la coparticipación se da siempre y cuando no hayan nuevas tasas ni impuestos municipales ni provinciales que graven el combustible, de modo que esta tasa pone en riesgo estos fondos que son mucho mayores que lo que puede llegar a recaudar el municipio”, aclaró.

“SON CIFRAS MILLONARIAS”

Considerando que la tasa vial fija un incremento del 1,8% por cada litro de combustible, Gonzales estimó que la recaudación sería millonaria. “Si un tanque tiene una capacidad de entre 50 y 60 litros, representaría una suma cercana a los 500 o 600 pesos por tanque, lo que podría representar en números gruesos unos 10 o 20 millones de pesos por cada estación de servicio al mes. Son cifras multimillonarias, estamos hablando de 20 mil millones de pesos anuales” estimó.