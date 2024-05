"Estamos equilibrados", indicó el ministro de Hacienda sobre la situación económica de la provincia

La última edición de Detrás de las Noticias, por la pantalla de Canal 7, contó con la visita del gabinete de Hacienda de la provincia: el ministro Federico Cardozo, la secretaria de Ingresos Públicos, María Teresa Agostini y el secretario de Egresos Públicos, Fortunato Daer. La situación económica de la provincia fue el tema central.

"Estamos equilibrados por el momento", señaló Cardozo en el inicio de la entrevista.

SUBSIDIOS AL TRANSPORTE

Consultada Agostini sobre la decisión del Gobierno Nacional de aumentar los subsidios al AMBA y no al resto de las provincias, consideró que "hace falta un poco más de justicia en estas cuestiones".

Cardozo a su vez explicó que desde Nación argumentaron que estos atributos sociales se irá implementando paulatinamente a medida que se avance con la registración de los usuarios de la tarjeta Sube.

En esa línea, resaltaron que la provincia dejó de recibir en concepto de subsidios al transporte la suma de 480 millones de pesos. A su vez, detallaron que la provincia aporta al sistema de transporte unos 400 millones.

INGRESOS

Sobre la situación del cumplimiento de los contribuyentes en el pago de impuestos, Agostini explicó que los primeros meses del año tiene beneficios y la cantidad de contribuyentes que optan por esta opción se sostiene. "El cumplimiento en esos meses es alto", resaltó.

"Los ingresos totales en términos de impuesto inmobiliario no supera el 3% del total de recaudación de la provincia", indicó y resaltó que "sigue siendo bajo".

En ese sentido indicó que se están tomando medidas para avanzar con el control de las valuaciones de propiedades para poder mejorar los ingresos.

GASTOS

En relación a los gastos que afronta la provincia, Daer resaltó que el gasto en Salud, área en la que ya se gastó el 80% del presupuesto anual, es muy significativo. "El gasto en medicamentos es muy significativo", indicó.

OBRAS PÚBLICAS

"Las obras públicas que están en marcha tienen los pagos regulares, no tienen atraso de ningún tipo", señaló Daer y consideró que "venimos a un ritmo muy positivo".

INGRESOS GENERADOS POR LA PROVINCIA

Sobre los ingresos que recibe la provincia en relación a proyectos propios, Cardozo resaltó que los más importantes son las regalías mineras, el parque solar Cauchari. "La última recaudación de abril, si mal no recuerdo fue de 700 millones de pesos", indicó.

A su vez, Agostini explicó que "los ingresos brutos representan cerca del 82% y los recursos no tributarios representan el 95% de ese total" y detalló que "en 2023 representó el 7,7% del total de la recaudación, "un poco más de 8 mil millones de pesos en regalías en derechos de explotación de minerales".

PARITARIAS

"Las paritarias están complicadas", indicó Cardozo y explicó que "se trató de mejorar la oferta en función de la recaudación de abril y llevarla de un 8% a un 10%, además de cambiar la base de cálculo".

En ese sentido, explicó que "son los números que nos hacen posible cumplir y nos permiten hacer una reserva para pagar el SAC".

En relación a los gremios, indicó que consideran que el ofrecimiento es bajo "porque hacen otros cálculos" y calculó que con los aumentos anteriores, "estamos llegando a un 61% de ajuste salarial contra un 64% de inflación".

Sobre el pago del SAC indicó que "el gobernador lo va a anunciar" y ratificó que "se va a adelantar".

GASTO DE PERSONAL

Daer destacó que el gasto de personal "es nuestro mayor egreso" y explicó que si bien "la voluntad del gobernador y el ministro es ir recuperando el salario real, no lo podemos hacer de forma irresponsable y es por eso que no podemos dar un mayor incremento salarial si no sabemos cómo van a ser los recursos".

"Las cuentas públicas tienen que estar equilibradas. No sirve generar ahorro, y el día que haya más plata brindará mejores servicios", señaló.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Cardozo detalló que se estimaba que iban a ingresar a la provincia, por coparticipación del impuesto a las ganancias "unos 5 mil millones de pesos".

"Las provincias del sur se oponen porque la mayoría de sus trabajadores serían alcanzados. En cambio, Jujuy no es muy importante como aportante, pero sí es altamente dependiente, así que sería importante para la provincia".