Este jueves será la audiencia preliminar por el femicidio de Iara Rueda

El próximo 23 de septiembre se cumplen 3 años del brutal femicidio de la joven jujeña Iara Rueda y la familia no cesa de pedir justicia. Mónica Cunchila, mamá de Iara, dialogó con Canal 7 de Jujuy y explicó que este jueves será la audiencia preliminar, fecha que “veníamos esperando”.

“El día 9 de marzo es una fecha que estábamos esperando y queríamos que llegue porque es el último paso que se da para que nos puedan dar la fecha de juicio. El jueves a las 08.30 horas tenemos la audiencia preliminar en Tribunales, ahí estaremos presente y le pido a la sociedad que nos apoye”, indicó Mónica.

Luego continuó: “El 23 de septiembre del 2020 mi hija fue secuestrada, abusada, asesinada y merece justicia. Cuánto tiempo venimos peleando por justicia y no solamente por el caso de Iara, también por los femicidios que pasaron”.

Ante los dolorosos años que le toca vivir a la familia de Iara, su madre aseguró “seguimos de pie y queremos justicia”. Luego de la audiencia preliminar que se llevará a cabo en el edificio de Tribunales, “lo que más se necesita es una fecha de juicio y queda en decisión de los Jueces para que nos pongan en agenda y ojalá sea este año porque ya se cumplieron todos los pasos que se tenían que dar”, detalló Cunchila.

Cabe destacar que actualmente hay tres personas detenidas T. F.; M.A y R. C. por el femicidio de la joven, “pero no descarto que acá haya más cómplices y confió que en el juicio pueda haber más detenciones”, aseguró su madre.

Femicidio de Iara Rueda: el juicio preliminar será con 8 policías imputados

Los agentes están acusados de incumplir sus deberes como funcionarios públicos. Al respecto, Mónica Cunchila indicó: “Confió que habrá más detenidos en el juicio contra los policías porque no solamente tenemos a esos 8 imputados porque a mí no me cabe la menor duda de que tendrían que haber más imputados en la cúpula policial”. Porque

Finalmente la mujer sentenció: “Si Iara no está, es porque ellos fueron cómplices del asesinato de mi hija”. Y Agregó: “Nosotros esperamos la pena máxima, tendría que ser una condena ejemplar en la provincia de Jujuy porque estos casos de femicidios se han venido dando durante mucho tiempo y tendría que ser cadena perpetua y sin beneficio alguno”.

El femicidio de Iara Rueda

El 23 de septiembre del año 2020 Iara Sabrina Rueda fue vista por última vez con vida. Desde ese momento comenzó una intensa búsqueda que terminó con la trágica noticia de su asesinato. Su cuerpo fue hallado semienterrado en un descampado del barrio 2 de abril de la ciudad de Palpalá el 28 de septiembre.

Actualmente la causa judicial, en la que hay tres imputados, dos mayores y un menor de edad, se encuentra esperando la resolución para que se pueda elevar a juicio definitivamente.