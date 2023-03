Este miércoles aumenta el precio del pasaje por la peregrinación a Punta Corral

El pasado viernes 24 de marzo inicio el ascenso de peregrinos hacia el Santuario de Punta Corral en la provincia de Jujuy . Hasta el 5 de abril habrá actividades y el domingo 2 será el descenso de la imagen de la “Mamita del Cerro” al pueblo de Tumbaya.

En una nueva muestra de fe y devoción a la Virgen de Punta Corral, se espera que cientos de feligreses jujeños y que llegan a la provincia, realicen el ascenso la próxima semana. Para llegar hasta el Santuario hay diversos caminos, Tumbaya, Tunalito, Maimará y Tilcara.

Actualmente los pasajes a estos destinos desde la Terminal de Ómnibus de San Salvador se pueden adquirir a:

Tumbaya $403,77

Tunalito $700

Maimará $683,25

Tilcara $752,93

En este marco Pablo Giachino, secretario de transporte de Jujuy confirmó a SomosJujuy que los valores de los pasajes tendrán una modificación del 50%. Además informó que los nuevos precios comenzarán a regir a partir de este miércoles 29 y estarán vigentes hasta el 5 de abril.

De esta forma, con la nueva tarifa y partiendo desde la terminal de Ómnibus de San Salvador, los precios son los siguientes:

Tumbaya $800

Tunalito $1.000

Maimará $1.100

Tilcara $1.200

Partiendo desde Humahuaca a:

Tumbaya $1.100

Tunalito $900

Maimará $800

Tilcara $700

No permiten comprar pasajes con anticipación

En este sentido, sólo una de las cinco empresas que prestan servicio hacia estos puntos centrales para iniciar el recorrido hacia el Santuario, permite comprar pasajes con anticipación. Mientras que el resto de las empresas no lo permiten aduciendo que todavía no cuentan con sistema o no se puede.

La situación derivaría de la especulación del porcentaje en la modificación en los precios de los boletos.

Este viernes 24 de marzo comenzaron los ascensos al Santuario de la Virgen de Punta Corral. Hasta el 5 de abril habrá actividades y el domingo 2 será el descenso de la imagen de la "Mamita del Cerro" al pueblo de Tumbaya.

Para llegar hasta el Santuario hay diversos caminos , cada uno con dificultades precisas, exigencias, tiempos y distancias. Hay 4 puntos para ascender, de distinta extensión y nivel de dificultad, que de acuerdo al estado físico y a las posibilidades de cada peregrino son elegidos para llegar hacia el santuario.

Caminos para ascender al Santuario de Punta Corral

PEREGRINACIÓN A PUNTA CORRAL POR TUMBAYA

El ascenso por Tumbaya es de los más largos. Son 22 kilómetros que pueden implicar hasta 12 horas para recorrerlo, dependiendo de la velocidad con la que cada peregrino se movilice. Por sus características, se trata del camino de menor dificultad, aunque su exigencia es media.

Camino a Punta Corral por Tumbaya

PEREGRINACIÓN A PUNTA CORRAL POR TUNALITO

Uno de los puntos más elegidos para llegar al encuentro con la Virgen en la cima del cerro es Tunalito. Se trata del trayecto más corto, dado que se extiende por 15 kilómetros. Transitarlo puede llevar entre 5 y 8 hora.

Camino a Punta Corral por Tunalito

PEREGRINACIÓN A PUNTA CORRAL POR MAIMARÁ

Una subida no tan conocida es la que se realizará desde Maimará. Haciendo ese recorrido primero se atraviesa por el Abra de Punta Corral para luego llegar al santuario. Son 17 kilómetros que implican hasta 10 horas de caminata.

Camino a Punta Corral por Maimará

PEREGRINACIÓN A PUNTA CORRAL POR TILCARA

Por Tilcara es el tramo más largo: son en total 25 kilómetros. El nivel de dificultad es alto y la demora en llegar puede ser de hasta 12 horas.

Camino a Punta Corral desde Tilcara

