Estudiantes recursantes piden por una mesa extraordinaria: Nos sentimos excluidos

Un grupo de estudiantes secundarios se manifestó este viernes por la mañana en el Complejo Ministerial de barrio Malvinas para solicitar el llamado a mesa extraordinaria y así poder regularizar su situación.

Se trata, en su mayoría, de alumnos que adeudan tres materias y cuestionan que deban cursar solo una hora de por día. Además, denuncian exclusión por parte de los docentes y de las instituciones educativas.

“Nosotros solicitamos una mesa extraordinaria porque solo adeudamos tres materias. El año pasado tuvimos muchos problemas para cursar por el paro docente y de colectivos. Eso ocasionó que actualmente haya muchos recusantes en los colegios que ahora tienen inconvenientes porque van a la escuela solo para cursar una o dos horas”, explicó una estudiante a Canal 7 de Jujuy.

“A eso se suma que algunos profesores nos exigen que recuperemos toda la materia durante todo el año cuando en muchos casos solo desaprobamos uno o dos trimestres”, sumó la alumna.

Otros joven estudiante detalló sobre su situación. “Yo me llevo solo tres materias, dos previas y una regular, es decir que en mi caso yo estaría cursando una sola materia en toda la semana, sin embargo tengo que ir a clases todos los días para que me hagan esperar en un banco apartado del resto de los chicos del curso porque muchas veces los docentes te excluyen".

protesta de estudiantes secundarios

“Se está dando que muchos estudiantes dan vueltas en el patio sin hacer nada por esta situación, es como que vamos al colegio a calentar el banco”, agregó el joven.

Los estudiantes critican que deban cumplir con un horario de entrada y salida cuando solo pueden ingresar al curso por una o dos horas. “Nos están perjudicando por una sola materia y por eso hay muchos chicos que decidieron dejar de estudiar y empezar a trabajar ”, cerraron.

Alertan sobre "superpoblación" en escuelas de Jujuy: "Hay aulas con más de 45 alumnos"

A pocos días de haber iniciado formalmente el inicio del ciclo lectivo 2024, la decisión del Ministerio de Educación de Jujuy de que los estudiantes secundarios recursen las materias pendientes de aprobación genera inconvenientes.

Desde el Cedems tomaron nota de esa problemática ya que observan que se produce una superpoblación en algunos cursos. Así lo explicó a Canal 7 de Jujuy el profesor Diego Machaca, integrante de la comisión directiva del gremio de docentes de nivel medio y superior.

"La autorización del Ministerio para que los alumnos repitentes recursen las materias que no aprobaron genera que haya cursos con 30 o 35 alumnos a los que se le suman 10 o más recursantes. Nosotros consultamos a las autoridades ministeriales dónde se puede ubicar a esa cantidad de alumnos habida cuenta de que el espacio físico no está disponible. El tema es que va a suceder lo mismo que hace dos años atrás cuando hubo estudiantes tomando clases en los pasillos y los docentes no podrán dictar las clases como corresponden".

Machaca recalcó que se trata de un problema que no fue previsto. "No se ha convocado al gremio, no se ha convocado a los docentes para que opinemos y hoy están a la vista las consecuencias de esa decisión unilateral que ha tomado el Ministerio de Educación".

En ese sentido, el docente resaltó que se trata de una problemática que amerita que se resuelva y que se tomen cartas en el asunto. "En algunos casos los cursos alcanzan los 45 alumnos o van a superar ese número. Nosotros cuando hacemos este tipo de planteos al Ministerio de Educación nos responden que los colegios se autogestionen, que las cooperadoras resuelvan. Entonces que sean honestos y le comuniquen a la sociedad que hay una parte del sistema educativo que es sostenido por las cooperadoras escolares y por los padres".

Por último, Machaca indicó que en un contexto económico en que los padres de los estudiantes no han podido cubrir la canasta escolar, esa disposición de la cartera educativa es difícil de cumplir. "Creo que los funcionarios del Ministerio deben ir al terreno y corroborar las condiciones en las que se encuentran las escuelas".