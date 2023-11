Faltante de combustible en Jujuy: prevén que la crisis se solucionará entre jueves y viernes

El ministro de Economía Sergio Massa confirmó en conferencia de prensa que la situación crítica del desabastecimiento del combustible fue superada. A pesar de esta información, en Jujuy siguen las largas filas y en otros casos la falta de combustible, pero se prevé que entre este jueves y viernes, la situación mejore .

Silvia Ficoseco, integrante de la Cámara de Expendedores del Combustible dialogó con Canal 7 de Jujuy y explicó que la provincia es una de las últimas donde llega el producto por lo que el desabastecimiento continúa, pero estima que al finalizar la semana, el panorama mejore.

“Es posible que desde hoy empiecen a mandar los camiones que no estaban mandando. Todo este tiempo recibimos camiones parciales, camiones cisternas que se iban distribuyendo entre las distintas estaciones de servicio. Y este lunes y martes no recibimos nada se cortó y no volvieron a mandar”, aseguró Ficoseco, indicando que posiblemente esperaban esta suba.

Incremento del precio del combustible y del GNC

La referente, indicó que YPF “implementó aproximadamente un 10% de aumento en todos los combustibles”. Explicó que el incremento del combustible se debe a que su valor está muy retrasado y “los faltantes son por esta situación”.

Afirmó que el precio del GNC aumentará una semana después de esta nueva incremento ya que se rige por la suba del YPF

Desabastecimiento y nuevo aumento: el litro de nafta súper llegó a $321 en Jujuy

Luego de que este 31 de octubre finalizara el acuerdo de precios cuidados entre las petroleras y el Gobierno Nacional, el litro de nafta tuvo un nuevo aumento este miércoles 1 de noviembre.

En la estación de servicio YPF, la nafta súper llegó a $321, por lo que se estima que el aumento fue entre el 5 y 10%.

Esta nueva suba, llega diez días después del incremento que tuvo lugar el 23 de octubre, un día después de las Elecciones. En ese momento costaba $293, por lo que la suba que registró fue de $28 en tan solo 10 días.

Precio de la nafta en YPF:

Súper: $321

Infinia: $406

Precio de la nafta en Shell: