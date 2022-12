Gerardo Morales propondría una interna para definir el candidato presidencial de la UCR

El radicalismo buscará definir quién será su candidato presidencial para competir en las PASO de Juntos por el Cambio en marzo a través de un interna abierta. Esa fue la propuesta que en Formosa, le hizo el gobernador Gerardo Morales, al diputado nacional Facundo Manes, para que sean los afiliados de la UCR los que decidan con su voto partidario quién los representará en las primarias.

Así lo confirmaron a Clarín fuentes del radicalismo. La charla se produjo en una cena en la casa del expresidente del radicalismo formoseño, Martín Hernández, ante una veintena de dirigentes del partido de las boinas blancas.

De esta manera, la UCR evitaría la chance de que sus votos en las PASO se dividan entre candidatos propios en caso de que haya fórmulas presidenciales cruzadas, es decir que tanto Morales como Manes compitan entre sí contra los postulantes del PRO, la CC-ARI y otros partidos de la coalición opositora.

Morales y Manes coincidieron en Formosa para el lanzamiento de la candidatura a gobernador de Fernando Carbajal, el exjuez que es diputado nacional y competirá contra el gobernador Gildo Insfrán, que está en el poder provincial desde hace 27 años.

¡Viva Formosa!



Necesitamos un gobierno federal que ponga nuevamente en marcha la potencia de Argentina 🇦🇷



Juntos vamos a recuperar la cultura del esfuerzo y el trabajo que está en el ADN de nuestro pueblo. Vamos @FCarbajal2021💪 pic.twitter.com/cQ2RdwtI57 — Gerardo Morales (@GerardoMorales) December 3, 2022

La propuesta del gobernador jujeño es, por el momento, solo eso: una propuesta.

No hay definiciones tomadas, pero la posibilidad de la interna se sinceró en el cara a cara con Manes. En el radicalismo creen que, de esta manera, lograrán ordenar internamente al partido, encolumnarlo detrás de la figura del que resulte ganador y además plantar bandera ante sus socios de Juntos por el Cambio.

"La idea es hacer cuatro debates de acá a marzo, poner al radicalismo en la agenda pública y llegar a las PASO con un partido ordenado, un programa de gobierno y candidato", explicaron desde el círculo cercano a Morales.

Desde el entorno de Facundo Manes afirmaron que solo fue una charla y no un acuerdo cerrado. “Fue una charla informal donde se habló de las formas de resolver las candidaturas. Es un tema para discutir en una mesa con mas dirigentes, no algo para resolver en un cóctel como el de anoche. No hay ningún acuerdo, solo el inicio de conversaciones", respondieron.

La mecánica de la interna abierta deberá ser decidida por el Comité Nacional, que pronunció el rechazo a esa versión, pero la idea que se barajó es que puedan participar los más de 1,2 millones de afiliados radicales que hay en todo el país, así como independientes, es decir personas que no estén empadronadas en otros partidos.