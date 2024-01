Gran parte de Jujuy bajo alerta amarilla: pronostican tormentas para esta noche

Luego del intenso calor de la jornada que posicionó a la ciudad de San Salvador de Jujuy dentro del ranking de las ciudades más calurosas del país, el Servicio Meteorológico Nacional informó que rige una alerta amarilla para la noche de este domingo en gran parte del territorio provincial.

Alerta amarilla en Jujuy

Según informó el organismo, las localidades afectadas en el norte provincial serán: Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca,Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya y Yavi.

En tanto en Valles y Yungas, serán: El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Zona baja de Doctor Manuel Belgrano y Zona baja de Tilcara.

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas pueden estar acompañadas por ráfagas intensas, importante actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo”, resaltó el comunicado.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Recomendaciones

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.

Cómo seguirá el tiempo en Jujuy

Para el inicio de la segunsa semana del año, anticipa una temperatura similar a la de este domingo, por lo que el lunes habría una mínima de 22°C y una máxima de 31°C, con probabilidades de tormentas aisladas por la tarde y noche.

De acuerdo al SMN, el martes la máxima descendería un poco con respecto al fin de semana, por lo que anticipa una temperatura mínima y máxima de 20 y 28 grados respectivamente, con hasta 40% de probabilidades de luvias.

Para el resto de la semana, las temperaturas máximas no tendrán mucha variación por lo que se espera una semana sofocante y con probabilidad de precipitaciones.

Tiempo en Jujuy

Este domingo, San Salvador de Jujuy fue la quinta ciudad más calurosa del país

En el primer fin de semana del año, la ciudad de San Salvador de Jujuy se ubicó dentro del ranking de las localidades más calurosas del país. Es que este domingo, la temperatura superó los 30 grados y en la tabla del Servicio Meteorológico Nacional, a las 16 horas, el termómetro llegó a los 35.4°C.

La localidad de Las Lomitas de la provincia de Formosa, encabezó el top 10, con 43.2 grados de calor. Le siguió San Ramón de la Nueva Orán de Salta, con 39.1° y sensación térmica (ST) de 47.1° y luego Puerto Iguazú en Misiones, con 36.4° y ST 41.1°.

El siguiente puesto lo ocupó la capitail de Santiago del Estero con 35.6° y una ST a de 39.7°. Así, en el quinto lugar se posicionó la ciudad capital de Jujuy con una temperatura máxima de 35.4 grados y una sensación térmica de 38.3°.