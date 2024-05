Gremios docentes de todos los niveles van al paro este jueves en Jujuy

Los gremios docentes de Jujuy anunciaron la adhesión al paro nacional de 24 horas para este jueves en todas las áreas del sistema educativo, desde la educación inicial hasta la universitaria, en señal de protesta por los retrasos salariales y la ausencia de convocatoria del Gobierno a la mesa paritaria nacional del sector.

Los sindicatos afiliados a CTERA y CGT: ADEP, CEDEMS, UDA, AMET, CEA y SADOP, confirmaron su adhesión a la medida de fuerza nacional ante la falta de respuestas a las demandas salariales, laborales y de financiamiento educativo.

Desde Adep indicaron que la jornada de protesta tiene como objetivo exigir la urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del FONID que implica una disminución del salario entre un 10% y un 20% y dar financiamiento a las escuelas y las universidades públicas.

"Es necesario asignar más presupuesto educativo, el envío de recursos para infraestructura escolar, el envío de fondos para comedores escolares, el financiamiento para Programas Educativos, el urgente aumento de emergencia a los salarios de las docentes y los docentes jubilados; a la vez que rechazamos el traspaso de las Cajas Provinciales a la Nación, como así también la modificación de los Regímenes Jubilatorios Docentes Nacionales y Provinciales; además del cese de los despidos y reincorporación de todos los trabajadores despedidos en las áreas educativas de la Nación", señalaron en un comunicado.

En igual sentido, los educadores de nivel medio y superior agrupados en CEDEMS, convocan a la medida de fuerza bajo los mismos petitorios, haciendo énfasis en una real recomposición salarial.

Presupuesto universidades y condiciones salariales

Por su parte, desde el gremio de los docentes universitarios, Adiunju insisten en la necesidad de actualizar el presupuesto universitario como así también los salarios, retrasados ante los índices inflacionarios. Señalaron que "la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, con la inflación acumulada del 8,8 % en el mes de abril, se ha agudizado y la Secretaría de Educación no convocó a reunión paritaria para resolver el incremento porcentual para el mes de mayo, no presentó una propuesta de recuperación de la pérdida salarial acumulada desde el mes de diciembre, no incrementó la garantía salarial para los cargos de menores ingresos y no pagó el FONID. Por esa razón convocamos a 48 horas de protesta".

Convocaron a "todos los sectores de la Unju, de la Educación y a la sociedad jujeña en general para que sumemos nuestras voces para defender colectivamente la Universidad y la Educación Pública. La salida es con más ciencia y tecnología, con más estudiantes, con más territorialidad" remarcaron.