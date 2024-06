Gremios estatales realizaron un banderazo y ratificaron su adhesión al paro nacional contra la Ley Bases

Expresando su apoyo a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y de Intercargo, los gremios CTA, Adep y APA realizaron un banderazo en las puertas del Aeropuerto de Jujuy "Dr. Horacio Guzmán", donde además brindaron una conferencia de prensa en la que ratificaron su rechazo a la Ley Bases y su adhesión a la jornada de lucha nacional convocada para este miércoles por las centrales obreras.

Así lo señaló Santiago Hamud, secretario general de CTA Jujuy, quien detalló que desde ese sector decidieron "adherir a la jornada de lucha y realizar hoy un banderazo en el aeropuerto en rechazo a la Ley Bases que se va a tratar mañana en el Senado y en contra de la privatización de Aerolíneas Argentinas e Intercargo".

"Queremos interpelar a todos los senadores y pedirles que no voten este proyecto de ley porque entendemos que es un acto de traición a la patria ya que atenta contra los derechos adquiridos de todos los trabajadores del país, contra las empresas nacionales, contra los recursos naturales y porque entrega nuestra soberanía nacional" señaló el dirigente.

Por su parte, Silvia Vélez, secretaria general de Adep ratificó lo expresado por Hamud e insistió en el rechazo de la Ley Bases. "Esta ley pone en riesgo nuestra jubilación, obliga a los maestros y maestras a trabajar hasta los 65 o 70 años, es volver a instalar el impuesto a la ganancias, perder las paritarias nacionales, y perder el Fonid" dijo y remarcó el apoyo a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y de Intercargo "como a todos los trabajadores que hoy peligran en sus puestos de trabajo".

Banderazo en el aeropuerto de Jujuy

En igual sentido, Martin Mamaní, referente de APA en Jujuy, dijo que desde el gremio no permitirán que se apruebe la ley, "vamos a luchar hasta el último, vamos a pedirle a los senadores que no aprueben esta ley porque somos muchos los trabajadores que podemos quedar en la calle, no queremos vivir lo mismo que en los '90. No queremos que sea privatizada nuestra aerolínea de bandera".

La jornada nacional de protesta prevista para este miércoles fue convocada por la CGT, las dos CTA, partidos de izquierda, organismos de derechos humanos, entre otras entidades, quienes se manifestarán en contra de la Ley Bases mientras se de el debate en el Senado.