Gremios de Jujuy solicitan ser convocados a paritarias de forma urgente

La Intergremial , que nuclea a sindicatos de diversos sectores de trabajadores estatales en Jujuy, solicitó al Gobierno provincial la reapertura de las discusiones paritarias y una convocatoria urgente , considerando el aceleramiento de la inflación y, con ello, la caída del poder de compra de los salarios.

En este marco, Susana Ustarez, secretaria general de Apoc, dialogó con Canal 7 y explicó: “El día viernes coincidente con una presentación que hicimos para reapertura de paritaria marcando el enorme deterioro salarial que ha habido en estos dos meses, sin incremento de salarios, la respuesta inmediata del Gobierno fue subir a la página de la contaduría de la provincia una circular para liquidar los sueldos de enero prácticamente sin incremento, salvo la doble Asignación Familiar para los que cobran ese concepto que es el complemento de vacaciones que se paga habitualmente en enero, el cambio de antigüedad que es habitual en enero también para los compañeros que han cumplido años de servicio el año pasado”.

Luego agregó: “Se dispone un proceso de pago a los que están aún en un piso salarial ínfimo de 156 mil pesos, de 20 mil pesos, y a los que cobran sólo hasta 300 mil, un valor cercano a 10 mil pesos. Una circular que repite lo que se había hecho por circular 26 y 30 el año pasado en septiembre y octubre en el que se pagaron las mismas cifras y con el mismo monto de sueldo. Esto implica ahora un retroceso, porque el dinero no tiene el mismo valor que en septiembre y octubre”.

Más adelante Ustarez precisó: “Así que lo que queremos dejar claro es que esto no es una recomposición de salarios, siguen siendo parches ínfimos y que se necesita una paritaria donde se discutan los números reales, donde, además, por la urgencia de los tiempos, se haga una suplementaria del mes de enero con un incremento de salario, además de incorporar la ayuda escolar, que no puede esperar al 10 de marzo para cobrar, porque las clases empiezan mucho antes.

En la misma línea Sebastián López, secretario general del Seom, indicó a Canal 7: “Creo que ya entramos al quinto o al sexto mes de congelamiento salarial, pensamos que cambiando de Gobierno íbamos a cambiar la metodología y hasta el momento no hemos visto ningún cambio y eso nos perjudica a nosotros porque no tenemos paritaria, no tenemos una mesa donde poder mostrar y además queremos que el gobierno también muestre los números. Hasta hace unos meses acá en Jujuy había un discurso de que éramos una provincia con superávit, una provincia floreciente, una provincia con empresas estatales que generaban ganancias”.

Adempás precisó: “Espero que esto no sea un gobierno títere que está haciendo como pasa en otros ámbitos que el poder político anterior les va dictando, porque ya sabemos el resultado de todo esto, un jujeñazo como el mes de junio con la gente enfurecida por la pobreza que estábamos atravesando y se vuelve a repetir como en la época de Fernández y Gerardo Morales”.