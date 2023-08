Guillermo Jenefes: "Hay que ir a votar, se va a decidir el destino de la República Argentina"

Guillermo Jenefes abrió la última edición de Detrás de las Noticias previa a las Paso con un profundo análisis de la realidad del país y de la provincia.

“En las Paso se van a definir ya no precandidatos, sino candidatos a presidente, vicepresidente, senadores y diputados nacionales. Tenemos que reiterar la necesidad de que la gente vaya a votar. Es un derecho, pero también es una obligación. Y es importante, porque con el voto van a decidir seguramente el destino de la República Argentina de los próximos años, a partir del 10 de diciembre del 2023 hasta el 10 de diciembre del 2027”, comenzó planteando.

“Sí debemos decir que el ánimo electoral está bastante caldeado, por cuanto existe en la Argentina una crisis política”, concedió y sumó que “esa crisis se refleja fundamentalmente en los votos en blanco, en las abstenciones y en la desazón de la gente con relación a los distintos candidatos”.

Con relación a la oferta electoral, Jenefes sostuvo que “los políticos que se presentan a disputar las distintas categorías, tanto en el orden nacional como en el orden provincial, salvo algunas excepciones, son los mismos, y son los mismos que no pudieron solucionar los problemas de Argentina, y por ende eso provoca desazón, ya que a los que se va a votar son lo que no pudieron o no quisieron”.

“Por todo eso digo que entre los candidatos ya no hay que elegir al mejor, sino al menos peor. Y esto provoca quizás alguna irritación en algunos políticos, pero les estoy diciendo la verdad”, afirmó.

En ese sentido, el ex vicegobernador recalcó que “la crisis política existe, la desmoralización de los argentinos hacia los políticos existe y los políticos que se presentan son los mismos”.

A la vez, “esos políticos no presentan en sus campañas qué es lo que van a hacer, dicen son los mejores, son Messi y Maradona, pero no dicen cómo van a hacer las cosas para solucionar la otra crisis que vivimos, que es la crisis económica”.

“Vamos a unas elecciones, no sólo con esa crisis política que he mencionado, sino también con esa crisis económica que vive la República Argentina. Una crisis en donde todos los días nos levantamos y vemos a cuánto está el dólar, que influye porque sube el dólar y sube un montón de insumos, un montón de productos, y se produce por lo tanto una disparada hacia los precios”, expuso Jenefes sobre la realidad del país.

“Existe una crisis económica porque no hemos solucionado el mayor flagelo que tiene la Argentina, que es la inflación. Esa inflación que come el bolsillo de todos los argentinos, y todos los días esa inflación nos va corriendo el arco en cuanto a los precios de todo lo que consumimos”, advirtió e ilustró: “si una persona va a un supermercado no puede negar que existe una remarcación cada dos o tres días de los precios, y esto ocurre en cualquier dentro de toda actividad y hace inviable hacia todos los argentinos poder negociar un ingreso digno, o a un jubilado tener un ingreso digno”.

Seguido, el conductor del ciclo afirmó que los políticos “no han podido solucionar el tema de la desocupación, la falta de trabajo, salvaguardar a las actividades comerciales que están desapareciendo y las importaciones que están hoy cerradas totalmente”. En tal línea hizo mención “al tema de las exportaciones que registran una serie de retenciones”.

Jenefes reconoció que a ese panorama “se le han agregado los efectos de la pandemia, de la pospandemia, de la guerra y de la sequía que ha sufrido la República Argentina, pero lo cierto es que en la economía estamos en la lona”.

“Para ser más gráficos, si para entender la economía vamos a una actividad familiar, a una casa, nos encontramos que hoy tenemos, camino a las elecciones, una casa a la que le da el cuero para cumplir algunas necesidades mínimas como a mandar a los chicos a la escuela, tener la posibilidad de comprar un autito, a algunos de tener una vivienda y otros irse de vacaciones. ¿Y qué ha ocurrido con esa familia? Esa familia en realidad se ha endeudado teniendo dos o tres autos, teniendo una casa mucho más importante que la que le daba el cuero, saliendo de vacaciones varias veces. ¿Y qué ha ocurrido? Se ha endeudado con su tarjeta de crédito, con el banco, el sueldo no le alcanza y va directamente a la banca rota y eso es lo que va la Argentina directo si no cambiamos la estructura económica que tiene la República. Si no cambiamos las leyes laborales, si no flexibilizamos la posibilidad de tener más importaciones, de producir más y lo que se produzca pueda exportarse sin trabas y retenciones, que le tengamos confianza al peso”, argumentó.

“He hablado de la crisis política, he hablado de la crisis económica y también existe una crisis social”, sostuvo Jenefes y agregó: “para muestra basta un botón: ayer se mató en Buenos Aires a una niña de 11 años para robarle un celular y los tres candidatos principales que dicen que tienen posibilidades de ser presidentes de la República Argentina anularon todos sus actos porque el ánimo no estaba para hacer actos políticos por cuanto la gente está enojada”.

“Y en la provincia de Jujuy están pasando casi desapercibidos los actos políticos, las propuestas políticas, los políticos se animan a moverse en redes sociales, no están haciendo un contacto puerta a puerta con la gente”, señaló. “Y esa crisis social es menos salud, menos educación, menos posibilidades de llevar el alimento a su casa todos los días, de llegar a fin de mes; menos trabajo, más fábricas que cierran, más desesperanza, cada vez hay más gente que vive en las calles”.

“No podemos negar el mal humor que existe en estas elecciones que se va a sentir en el resultado de las urnas. Es hoy difícil predecir con encuestas, porque las encuestas les están pifiando, no quieren contestar, hay muchísimos indecisos por quiénes van a votar o hay muchísima gente que no va a ir a votar, y ello va a influir obviamente en el resultado electoral”, analizó.

Ante tal realidad, el conductor del ciclo resaltó: “vuelvo a insistir, jujeños y jujeñas, vayan a las urnas, voten, decidan el destino de la Argentina”.

LOS PRECANDIDATOS DE LAS PASO

Jenefes se refirió a los precandidatos para las primarias, mencionó que en Juntos por el Cambio hay un interna que tiene como protagonistas a Patricia Bullrich y a Rodríguez Larreta que está acompañado por Gerardo Morales en la fórmula.

“Por el hecho de ser jujeño y dejando de lado mi color político y el color político de toda la gente, está bueno que pueda llegar un jujeño a la vicepresidencia porque algún córner va a tirar y siempre es bueno tener alguien firme en Buenos Aires porque, como dicen, Dios está en todos lados pero atiende fundamentalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, evaluó.

“En cuanto al resultado de quién va a ganar, están palo y palo según las encuestas, según los diarios. En el caso de Milei es un hombre que ha crecido en algún momento y ha bajado en su crecimiento, es la antipolítica en donde efectúa este planteo, algunos posibles, otros imposibles, y en donde seguramente el voto bronca de muchos argentinos va a ser la masa crítica de Milei en estas elecciones”, expuso.

Por otra parte, recordó que por el peronismo, dentro del frente Unión por la Patria, hay dos candidatos, Juan Grabois y Sergio Massa. “Dos extremos del pensamiento peronista que corren con un caballo rengo por cuanto la Argentina gobernada por ellos, cuatro años, no ha despegado, no han solucionado los problemas, los han agravado”, consideró.

“Nos encontramos con una profunda crisis económica, todos hablan de la deuda externa y el problema de la deuda externa y el pago de la deuda externa, que son 40.000 millones de dólares, en realidad hay 300.000 millones de dólares de deuda argentina. Y no sé cómo lo vamos a pagar, no sé cómo lo vamos a afrontar, y allí va una crítica a todos los candidatos: no han dicho en forma clara, precisa y concreta a los argentinos qué es lo que van a hacer, porque para poder solucionar la crisis hay que tomar medidas extremas, dolorosas para el pueblo argentino”, cuestionó Jenefes.

LAS PASO EN JUJUY

“En el orden local tenemos una única interna que va palo y palo, y es la que realizan los candidatos de Unión por la Patria”, analizó sobre la realidad provincial para este domingo.

Por la interna Justicialista recordó que una precandidata a senadora, Leila Chaher, lleva en la boleta tanto a Sergio Massa como a Juan Grabois. Por su parte, “Carolina Moisés va con Massa, y dijo que tiene la suerte de whatsappearse y contarle sus cosas, pero necesito candidatos que vayan a Buenos Aires y defiendan la provincia de Jujuy, porque tanto en el caso de Leila Chaher, como en el caso de Guillermo Snopek y de Carolina Moisés, son legisladores y no han podido explicar qué ley han hecho para la provincia de Jujuy”.

“Jujeños y jujeñas, voten legisladores que defiendan los intereses de la provincia de Jujuy, que son intereses específicos de una región olvidada, en donde debemos lograr que el transporte que se paga en Buenos Aires sea el mismo transporte que se paga en Jujuy. En Buenos Aires se paga 30 pesos y acá casi 100 pesos”, sostuvo.

El ex vicegobernador afirmó que es necesario “que las asimetrías que existen a través de normas jurídicas logren emparejarse de tal manera que los productores que están a casi 1.500 kilómetros del puerto logren algunos beneficios para superar las asimetrías”,

Recapitulando sobre la interna peronista, Jenefes se refirió a la tercera lista, la de “Rubén Rivarola, que va sin ninguna lista nacional, lo que da un mensaje distinto al que Rubén Rivarola lee”, consideró.

“Él dijo que elegía el dedo de la Nación, pero en realidad la Nación a la lista de Rubén Rivarola le dijo no aceptamos la adhesión, va con una lista corta, sin candidato a presidente”, indicó y consideró: “el enojo de Buenos Aires es el enojo que produjo la intervención del Partido Justicialista, como consecuencia de que hubo durante los ocho años de gestión de Gerardo Morales una gran afinidad del Partido Justicialista con el partido de Gobierno”.

Jenefes aseveró que “lo que queremos es que haya oposición porque sin oposición no hay democracia, tienen que existir dos miradas, sin poner palos en las ruedas en lo que sea bueno”.

“Esta es una verdad objetiva de lo que ocurre en estos días anteriores a las elecciones, y vuelvo a decir, para terminar que de entre todos los candidatos, les guste o no a ellos, debemos elegir no al mejor, sino al menos peor y al que menos mienta, el que luego de ser elegido nos diga 'este es mi plan económico, este es mi plan social, este es mi plan para solucionar la crisis política que vivimos', de tal manera que el argentino y la argentina, el jujeño y la jujeña, con su voto, sepan de que están eligiendo el destino y el rumbo que tendrá en el futuro nuestro país”.