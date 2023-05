Guillermo Jenefes: "Para que sea legítima, la Constitución debe aprobarse por consenso"

Guillermo Jenefes , constituyente electo para participar en la reforma de la Constitución de Jujuy, dio inicio a una nueva emisión de Detrás de las Noticias con el análisis de las elecciones de este domingo 7 de mayo .

“En primer lugar, quiero felicitar a quienes han triunfado en las elecciones, al contador Carlos Sadir, futuro gobernador de la provincia y a Alberto Bernis, el futuro vicegobernador desde el 10 de diciembre”, comenzó y también saludó a Raúl Jorge “que va a iniciar un nuevo mandato”.

El conductor del ciclo también felicitó a “Gerardo Morales, ya que su gobierno, su fuerza e impulso permitió un rotundo triunfo en las elecciones de este 7 de mayo”.

En extenso, saludó a “aquellos que a lo largo y ancho de Jujuy hayan tenido un triunfo en estas elecciones, sea para cargos de intendentes, comisionados, diputados o convencionales”.

“También voy a agradecer al pueblo de Jujuy que concurrió a las urnas. A cumplir con el derecho a votar que constituye a su vez una obligación”, manifestó.

A continuación, realizó un repaso y reflexión sobre los números de este domingo. “Había 586.870 electores habilitados y 417.804 emitieron su voto”, sostuvo. “169.066, el 28,75% no emitió su voto. Algunos habrán tenido razones y muchos no quisieron concurrir a votar porque no les gustaría ningún candidato y en la vida democrática esto no debe ocurrir, ejercer el derecho al voto es un derecho y una obligación”, evaluó.

Seguido, recapituló que Cambia Jujuy, en la categoría de gobernador fue la primera fuerza con 194.028 votos, es decir el 49.52%, ganando 19 municipios y 21 comisiones municipales.

“La segunda fuerza es la del frente Justicialista, con el 22,32%, 87.445 votos. Se ganó en 7 municipios y 8 comisiones”, precisó y completó que “la tercera fuerza es el Frente de Izquierda, con 50.176 votos: el 12,81%”.

Mapa de las elecciones en Jujuy

“La cuarta fuerza fue el voto en blanco con 38.297 votos. Nos debe llamar la atención por cuanto ir al cuarto oscuro y no votar por nadie es faltar a ese derecho y esa obligación de votar. Es un tema que tenemos que hacer hincapié para que exista más democracia”, analizó.

En cuanto a la distribución de bancas en la Legislatura, indicó que a partir de los resultados de este domingo de las 24 en juego son 13 para Cambia Jujuy, 6 para el Justicialismo, 3 para la Izquierda y 2 para Primero Jujuy.

Legislatura

Asimismo, recordó que los 48 espacios de la convención constituyente que reformará la Constitución se distribuyeron de este modo: 28 para Cambia Jujuy, 13 para el Partido Justicialista y 7 para la Izquierda.

“A partir del 10 de diciembre la Cámara de Diputados va a tener una mayoría superior a los 2 tercios y en el caso de los convencionales constituyentes, al tener 28, va a tener también mayoría en dicha asamblea. Esas mayorías implican una serie no solo de derechos sino de obligaciones”, planteó.

Ante ese panorama, Jenefes retomó la posición de que la Carta Magna debe modificarse en base al consenso, el diálogo y los acuerdos. Frente a lo cual, agregó: “nos encontramos con que el Frente Cambia Jujuy en esa convención constituyente tiene la mayoría y es legal aprobar lo que ellos quieran, pero una cosa es la legalidad y otra la legitimidad”.

“Algo puede ser legal, aprobar por la mayoría de constituyentes la Constitución es legal, pero esa Constitución es ilegítima, porque hay abuso de derecho, y la figura del abuso del derecho no la inventé, está en la jurisprudencia de la Corte, del Superior Tribunal y en los Códigos de la Nación. El abuso de un derecho lo torna en ilegítimo”, explicó.

“Debemos consensuar y acordar. Tenemos que tener una Constitución que restrinja los mandatos, que proteja los recursos naturales y agrego que una Constitución tiene que ser legítima, democrática y que nazca del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que no debe haber “una mayoría que imponga a una minoría cuestiones debatibles, como el tema de los organismos de control, que deben estar en su mayoría en manos de la oposición. Ya que es la oposición la que debe controlar la que gasta el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial”.

“No basta con limitar los mandatos, tenemos que tener en cuenta para que haya pluralidad de intervención que se debe bajar el piso electoral, que es el más alto de la República Argentina. Debemos conversar sobre la representación, si queremos que tengan participación o si las minorías molestan”, consideró.

Por otra parte, sostuvo que “debemos pensar en un voto distinto al que tenemos, que es sábana y cuesta una millonada de pesos obtener y producir”, además “hay partidos que no tienen los recursos”.

“Tenemos que ver si vamos a tener un Consejo de la Magistratura, de tal manera de que estemos tranquilos de que no va a haber un avance, un poder sobre el otro. La independencia es fundamental”, valoró.

“Desde el 10 de diciembre el Ejecutivo va a estar en poder de Cambia Jujuy, el Legislativo con mayoría de Cambia Jujuy y también el Judicial”, evaluó y sumó: “si el constituyente, candidato a presidente y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, nos habla de que el rumbo que hay que seguir es el Jujuy, seguramente en Nación va a ser imposible de que tenga dominio de los tres poderes”.

Retomando lo expuesto, Jenefes afirmó que “por un gobierno del pueblo, por el pueblo y con el pueblo votemos una Constitución que tenga consenso, diálogo y que podamos conversar su contenido y que no sea una aprobación exprés sino que tenga la conformidad de la mayoría de los convencionales”.