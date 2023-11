Guillermo Jenefes: "Pasamos de un Milei revolucionario a un Milei renovador"

Guillermo Jenefes comenzó una nueva emisión de Detrás de las Noticias con el análisis de la realidad nacional y provincial a poco más de una semana del balotaje y de cara al recambio de cargos ejecutivos y legislativos.

“Vimos a un Milei pasar de ser revolucionario y venir con la motosierra para destruir todo lo que había prometido en su campaña a poner los pies sobre la tierra”, inició. “Pasamos de un Milei revolucionario a un Milei renovador”, reiteró sobre el presidente electo y argumentó: “primero se peleó con la Iglesia Católica y vimos que recompuso las relaciones con el Papa Francisco, lo cual vemos los católicos con mucho beneplácito. Vimos también un Milei que dejó por lo menos en carpeta el tema del cierre del Banco Central, por cuanto para producir eso para producir eso se necesita una reforma de la Constitución de la Nación Argentina ya que el Banco Central se encuentra dentro de nuestra Constitución con facultades específicas".

“Sí creemos que para el Banco Central de Milei será seguramente modificada la Carta Orgánica del Banco, se va a prohibir emitir moneda para cubrir el déficit fiscal, se le va a dar una autonomía de la política como ocurre con el Tesoro de Estados Unidos y con el Banco Central de Perú en donde es causa de remoción de todos los directores dar dinero para cubrir el déficit fiscal”, consideró.

Seguido, planteó que “nos encontramos con que ha puesto paños fríos a esa presunta pelea con Brasil, nuestro principal socio comercial, y mandó a la Canciller a invitar a Lula para que venga a su asunción y también ha anunciado que va a dejar a Daniel Scioli, un peronista, como embajador argentino en Brasil dadas las buenas relaciones que tiene Scioli con el Gobierno brasilero”.

Por otra parte, Jenefes recalcó que, tal como expuso en ocasiones anteriores, “Milei debía tener mayor musculatura en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores de la Nación, para eso hizo un acuerdo con el sector de Macri y Bullrich, pero los diputados o senadores que pueden arrimarle son sin duda alguna insuficientes y tendrá que seguramente sentarse a hablar con los gobernadores de cada una de las provincias argentinas a quienes los diputados y los senadores le responden, con el propósito de lograr apoyo para esa famosa ley ómnibus que dice que va a mandar al Congreso de la Nación en sesiones extraordinarias el día 11 de diciembre, el día después de asumir como presidente de todos los argentinos”.

En ese sentido, el conductor del ciclo remarcó que “para aprobar esa ley Milei va a necesitar el apoyo de senadores y diputados de los distintos partidos políticos y va a precisar acordar con muchos gobernadores que ya han adelantado que no le van a dar un cheque en blanco, pero sí que van a apoyar políticas que sean razonables y que sirvan para llevar a cabo lo que anunció en su campaña y que lo dijo también estos en días: abrir el comercio, sacar las retenciones, abrir las importaciones, simplificar el régimen impositivo de la República Argentina y muchas otras medidas que son necesarias para contentar al 54% del voto de los argentinos y argentinas que votaron en estas elecciones por Javier Milei”.

EL REACOMODAMIENTO POLÍTICO TRAS EL BALOTAJE

Por otra parte, Jenefes se refirió al panorama político tras los resultados del balotaje. “En el caso del frente de Cambiemos, con la ayuda de Macri y de Bullrich, el gobierno de Milei ha provocado, por supuesto, ruido en dicho frente. No sabemos si van a subsistir los avatares de la política, en donde ya algún gobernador, como es el gobernador de Entre Ríos, le dijo a Patricia Bullrich que si asume como Ministra de Defensa, lo va a asumir no como representante del PRO, sino como un integrante más del PRO que se suma a ayudar al proyecto de Milei”.

“En la Unión Cívica Radical, el día 12 de diciembre va a haber cambio de las autoridades nacionales. Termina el mandato de Gerardo Morales y hay dos sectores, uno que encabeza Morales y otro que encabezan el gobernador de Mendoza y el gobernador de Corrientes, que van a estar disputando quién va a ser el futuro presidente de la Unión Cívica Radical”, expuso.

“En el caso del partido de gobierno, en el orden nacional, luego de la derrota de Massa, se está realizando una serie de profundas autocríticas, por lo menos silenciosamente, y espero que luego se hagan públicas. La única voz que se ha sentido es la que ha pedido la renuncia de Alberto Fernández como presidente del Partido Justicialista y de Máximo Kirchner como presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que hablar de renuncia de las autoridades es prematuro, primero hay que hacer una autocrítica, hay que ver por qué ha tenido Massa esta dura derrota”, analizó.

“En el orden provincial nos encontramos que Cambia Jujuy deberá hacer una autocrítica por cuanto desde mayo hasta la fecha ha perdido más de 100.000 votos, ha perdido en el camino dos senadores nacionales, ha logrado a través del sistema D'Hondt preservar un diputado nacional y deberán sin duda alguna los dirigentes del dicho partido hacer una autocrítica de por qué ha pasado lo que ha ocurrido desde mayo hasta el 19 de noviembre”, reflexionó.

Asimismo, el ex vicegobernador expuso que “el Partido Justicialista también debe ser una autocrítica, de tal manera que, a través del diálogo, del consenso, de los acuerdos, se pueda lograr una unidad, ya que el Partido Justicialista, dividido en distintos sectores, va a una segura derrota en las próximas elecciones”.

“También es prematuro decir que cese la intervención y que se llame a internas del Partido Justicialista. Al interventor le queda un gran trabajo, que es tratar de unir a todos los sectores. Destacando que no hay mariscales de la derrota en la provincia de Jujuy, no son Guillermo Snopek ni Carolina Moisés, es todo el Partido Justicialista, en todas sus vertientes, quien ha perdido frente a un fenómeno que fue Milei, que ganó en 20 provincias argentinas. Si no este mismo pedido de renuncia se tendrían que hacer en muchas provincias gobernadas por el Justicialismo, pero es necesario el diálogo, la autocrítica, el consenso, el acuerdo, y no hablar de sectores como Jujuy Avanza, pidiendo el fin de la intervención y el llamado a elecciones, cuando Jujuy-Avanza es un partido político, y por ende entiendo de que son los justicialistas, y no sectores con denominaciones de partidos políticos, quienes deben llamar al diálogo, al consenso, a la unidad, al acuerdo, de tal manera de que también el partido justicialista de Jujuy tenga su musculatura para lograr ser exitoso en el futuro que viene”.

Con relación al porvenir, consideró que “ese futuro que viene, si tenemos un Partido Justicialista que expulsa a dirigentes, como ocurrió con el caso de Manuel Quintar, quien terminó como diputado nacional y como uno de los referentes de Milei en la provincia de Jujuy, se va a producir de que muchos dirigentes políticos, tanto del radicalismo como del peronismo, van a pensar si se alían con Milei para formar una fuerza que también tenga musculatura política”.

Por último, el conductor de Detrás de las Noticias recordó que se avecinan “los recambios de diputados provinciales, en los Concejos Deliberantes y yo ahí llamo a la reflexión: dialoguen, acuerden, no avasallen, respeten la voluntad del pueblo, fundamentalmente los concejos deliberantes, de tal manera de que los intendentes puedan tener el presidente del Concejo y no sea el botín de guerra de algunos concejales vivos que no han escuchado lo que ha dicho la mayoría del pueblo argentino que está cansado de los políticos, de los acuerdos, de las innumerables designaciones que muchas veces se realizan en cada uno de los recambios”.

“Esta es la humilde opinión de un dueño de medio, devenido comentarista político, que es mucho mejor que ser un comentarista político fracasado en la política”, cerró.