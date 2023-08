Hasta las 20 horas circulará el transporte gratuito por las PASO 2023 en Jujuy

El administrador de la Terminal de Ómnibus, Rafael Ortuño, conversó con Canal 7 acerca de la finalización de la circulación del transporte interjurisdiccional gratuito en la provincia en el marco de las PASO.

En ese sentido, recordó a los ciudadanos que el horario límite para usar el transporte gratuito en este día de elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias es a las 20 horas.

“El horario límite que tienen las unidades es hasta las 20 para estar esperando el retorno de las personas”, señaló.

“El horario de regreso va a depender de la demanda que tengan. Las unidades suben hacia las distintas localidades, esperan a que el colectivo se llene y retornan”, indicó.

Además, remarcó que las paradas serán en las terminales de cada localidad.

Inconvenientes en el transporte gratis a la Quebrada: "Una sola persona vota y muchas la acompañan"

Ortuño también hizo referencia a los inconvenientes registrados durante la jornada electoral en lo referido al traslado de los ciudadanos principalmente hacia la Quebrada de Humahuaca.

“Una sola persona es la que vota y muchas personas la acompañan, motivo por el cual existen inconvenientes porque es gente que ocupa asiento y no debería estar viajando”, comentó.

Por esa razón remarcó que “las personas que no van a votar no pueden viajar en el servicio gratuito” y añadió que “la condición es que el DNI coincida con el lugar al que quieran viajar”, por lo que “si la personas que tiene coincidencia no va a poder subir a la unidad”.