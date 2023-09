Identificaron al conductor del auto que atropelló y mató a la mujer policía: su detención es inminente

Florencia Gregorio de 29 años , efectivo policial, perdió la vida en la mañana del jueves cuando se dirigía a su lugar de trabajo. La joven mujer era madre de un menor de 4 años y se encontraba cursando un embarazo de aproximadamente 4 meses.

El jefe de la Policía, Horacio Herbas Mejías, dialogó con AM630 y explicó: “Ayer amanecimos con la triste noticia del homicidio de una efectivo policial”. Luego Herbas detalló que Florencia vivía en el barrio Malvinas, todos los días tomaba el colectivo y se bajaba a la altura de Avenida Almirante Brown y de allí cruzaba caminando hasta Avenida Savio donde sus compañeros la esperaban en un vehículo particular y dirigirse todos juntos hacia Alto Comedero porque ella trabajaba en la División de Antecedentes Personales que tiene su base en dicho barrio.

Más adelante el Jefe de la Policía precisó: “El siniestro que se registró aproximadamente 5.40 horas, sus compañeros esperaban a que ella llegue, pero nunca pasó. Comenzaron a llamar a sus familiares y posteriormente, con la intervención del SAME al otro lado de la Avenida Savio, se dan cuenta que algo había pasado”.

Tras el trágico siniestro vial, se pudo establecer que Florencia fue arrollada por un vehículo marca Volkswagen Vento de color blanco, “es un auto que no tiene cualquiera, en Jujuy debe haber dos o tres autos de este tipo, cuenta con vidrios polarizados y techo vidriado. La embiste, la arrolla, la deja tirada ya sin vida y se da a la fuga”, indicó Herbas.

Luego agregó: “La División de Investigaciones se puso a trabajar de inmediato, pero también tengo que reconocer la información valiosísima que nos brindaron las cámaras de seguridad que tenemos instaladas y a los testigos civiles que solos fueron apareciendo y aportando sus datos. Con toda la información tuvimos la ubicación de dónde podía estar el rodado y finalmente en horas de la tarde noche del jueves, pudimos dar con este vehículo que estaba oculto, tapado en un galpón en la zona del barrio Santa Rita sobre calle Leopoldo Bárcena”.

Tras el secuestro del vehículo protagonista, el Jefe de la fuerza indicó: “Hasta estas horas la última información que puedo dar es que hay un testigo valiosísimo que nos ha dado información, que ya está integrada a la causa, que el fiscal ya dictó medida y que tenemos identificado con nombre y apellido quién era la persona que manejaba este rodado en el momento que cometió el hecho” y aseguró: “Es cuestión de horas para dar con el protagonista ”.

Durante las tareas investigativas, se pudo establecer que el conductor es un hombre y que, al momento del siniestro vial, circulaba con un acompañante .

Finalmente, Herbas precisó que se trata de determinar el estado y la forma en el que el sujeto conducía porque varios testigos detallaron que el vehículo se encontraba dando vueltas a altas velocidad por el lugar desde hacía tiempo y “por este motivo tratamos de establecer si manejada drogado o bajo los efectos de alcohol ”.

Muerte en la Párroco Marshke: una testigo brindó las características del auto y asegura que nunca frenó

La familia policial está de luto: una mujer miembro de la fuerza murió atropellada en la mañana de hoy en avenida Párroco Marshke. La víctima, que estaba embarazada, falleció en el acto mientras que el conductor del vehículo se dio a la fuga y es buscado intensamente.

Una testigo del hecho, de identidad reservada por este medio, brindó las características del auto implicado en el siniestro vial y aseguró que nunca frenó.

“Esta mañana yo me dirigía a trabajar. Eran las 5:45 cuando llegué a la esquina de Párroco Marshke y Puna. Miré para pasar y venía un auto blanco. Logré cruzar y nunca me percaté de que atrás mío venía caminando otra persona. Cuando llego hasta la ciclovía siento un golpe, me doy vuelta y veo que algo vuela por el aire y el auto nunca se detuvo”, relató la testigo.

También brindó las características del rodado involucrado. “Era un vehículo blanco. Yo tengo algún conocimiento de autos y creo que era un Toyota Corolla con vidrios polarizados porque nunca vi la silueta de la persona que manejaba, tampoco observé si en el interior viajaban otros ocupantes”.

La testigo subrayó que el auto circulaba a gran velocidad. “Nunca frenó, nunca tocó la bocina. No escuché ruido de música pero venía muy fuerte ese vehículo, debe haber pasado a 150 kilómetros por hora porque la persona atropellada voló por los aires”.