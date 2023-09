Muerte en la Párroco Marshke: una testigo brindó las características del auto y asegura que nunca frenó

La familia policial está de luto: una mujer miembro de la fuerza murió atropellada en la mañana de hoy en avenida Párroco Marshke. La víctima, que estaba embarazada, falleció en el acto mientras que el conductor del vehículo se dio a la fuga y es buscado intensamente.

Una testigo del hecho, de identidad reservada por este medio, brindó las características del auto implicado en el siniestro vial y aseguró que nunca frenó.

“Esta mañana yo me dirigía a trabajar. Eran las 5:45 cuando llegué a la esquina de Párroco Marshke y Puna. Miré para pasar y venía un auto blanco. Logré cruzar y nunca me percaté de que atrás mío venía caminando otra persona. Cuando llego hasta la ciclovía siento un golpe, me doy vuelta y veo que algo vuela por el aire y el auto nunca se detuvo”, relató la testigo.

La mujer continúo con la descripción de ese momento: “Primero pensé que lo que había volado era una bolsa de basura de esas que dejan al costado de la calle. Cuando empiezo a subir la pasarela para atravesar la avenida Savio me cruzo con unos jóvenes estudiantes de la Policía y les digo que más atrás a unos metros posiblemente habían atropellado a alguien, que tenía mis dudas y les indiqué dónde había ocurrido la colisión. Finalmente me volví para el lugar con ellos y efectivamente había una persona tirada en la cinta asfáltica”.

Siniestro fatal con víctima fatal en avenida Párroco Marshke

La mujer remarcó que en ese instante junto a los aspirantes a policía intentaron detener el tránsito sobre Párroco Marshke y que la persona atropellada no se movía.

También brindó las características del rodado involucrado. “Era un vehículo blanco. Yo tengo algún conocimiento de autos y creo que era un Toyota Corolla con vidrios polarizados porque nunca vi la silueta de la persona que manejaba, tampoco observé si en el interior viajaban otros ocupantes”.

La testigo subrayó que el auto circulaba a gran velocidad. “Nunca frenó, nunca tocó la bocina. No escuché ruido de música pero venía muy fuerte ese vehículo, debe haber pasado a 150 kilómetros por hora porque la persona atropellada voló por los aires”.

accidente en san pedrito

Por otro lado, la testigo que observó el siniestro con víctima fatal indicó que el conductor tuvo que haber visto a la mujer antes de atropellarla porque en el sitio hay bastante iluminación. “Yo hago ese camino todos los días. En esa esquina hay una concesionaria de autos y un reflector muy grande. Si se puede ver y disminuir la velocidad cuando se circula en auto pero este vehículo siguió la marcha, no vi que la haya arrastrado, ella voló tras el impacto”.

“Por lo que llegué a ver, la víctima era una chica joven, pude haber sido yo”, cerró la mujer testigo.